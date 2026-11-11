10 ימים אחרי הכרזתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הפסקת הסיוע האמריקני, לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית שממנה עולה - כפי שנחשף ב-ynet - כי הסיוע יופסק בהדרגה, ולא בתום השנה. בהודעה נכתב כי "ב-1996 אמר ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תפסיק בהדרגה את הסיוע הכספי האמריקני, שעמד על 1.2 מיליארד דולר. הוא עמד בכך. 30 שנה לאחר מכן, אמר ראש הממשלה נתניהו כי כלכלת ישראל חזקה מספיק כדי להפסיק בהדרגה גם את הסיוע הצבאי האמריקני. כיום, לישראל יש כלכלה חזקה ויציבה, וישראל וארצות הברית עושות צעד משמעותי במעבר מסיוע לשותפות".