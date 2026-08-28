ילד כבן 6 חולץ היום בצהריים (שישי) במצב קשה מאגם פארק דרום (פארק מנחם בגין) בתל אביב. חובשים ופארמדיקים של מד"א ביצעו בו החייאה והעבירו אותו לבית החולים איכילוב בעיר. קודם לכן דיווחו אנשי כבאות והצלה מחוז דן כי הם החלו בחיפושים אחר הילד שנכנס ככל הנראה עם חברו לאגם. אותו חבר יצא מהאגם, והילד שאחריו נערכים החיפושים לא.
פראמדיק מד"א שמחה סימנדוייב וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א אוראל טולידאנו וחובש מד"א גאורגי אבטיסיאן, סיפרו: "קיבלנו דיווח על ילד שנעדר באגם מים. הגענו למקום בכוחות גדולים של אמבולנסים, אופנועי ורכבי תגובה מידית. במהלך החיפושים הוציאו אלינו את הילד כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות. העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו לחדר הטראומה כשמצבו אנוש".
מי שאיתרו את הילד הם לוחמי האש, שנעזרו בכוח יל"מ (יחידה לחילוצים מיוחדים) וביחידת להבה, היחידה הארצית לחילוצים מיוחדים של כבאות והצלה לישראל.
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