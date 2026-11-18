לפי כתב האישום, שהגישה עו"ד אירה ויימן קריקון מפרקליטות מחוז דרום, "במשך שנים נהג הנאשם לתקוף את ילדיו הקטינים כעונש על התנהגותם בבית ובבית הספר, והפעיל כלפיהם וכלפי בת זוגו אלימות פיזית ונפשית. בין היתר, הוא הכה את ילדיו באמצעות כבל, אבנים ומקלות, חבט בהם באגרופיו, בעט בהם, סטר להם, קילל אותם ואיים להרוג אותם. בחלק מהמקרים נגרמו לילדים חבלות כתוצאה ממעשיו", כך לפי הפרקליטות.