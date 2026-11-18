פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום באשקלון כתב אישום נגד תושב הדרום (51) בגין התעללות בילדיו ובבת זוגו, וכן באיומים כי ירצח אותם.
לפי כתב האישום, שהגישה עו"ד אירה ויימן קריקון מפרקליטות מחוז דרום, "במשך שנים נהג הנאשם לתקוף את ילדיו הקטינים כעונש על התנהגותם בבית ובבית הספר, והפעיל כלפיהם וכלפי בת זוגו אלימות פיזית ונפשית. בין היתר, הוא הכה את ילדיו באמצעות כבל, אבנים ומקלות, חבט בהם באגרופיו, בעט בהם, סטר להם, קילל אותם ואיים להרוג אותם. בחלק מהמקרים נגרמו לילדים חבלות כתוצאה ממעשיו", כך לפי הפרקליטות.
עוד נמסר כי כתב האישום מייחס לנאשם עבירות רבות של תקיפת קטין בידי אחראי הגורמת חבלה של ממש, תקיפה בנסיבות מחמירות בידי אחראי ועבירות נוספות.
במקביל להגשת כתב האישום ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.