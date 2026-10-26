ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים אסותא באשדוד מאושפזת נערה בת 17, ללא מחלות רקע, שמצבה מוגדר קשה בעקבות סיבוך של מחלת השפעת. כך נמסר בצהריים (שני) מבית החולים. לפי ההודעה, הנערה טרם חוסנה נגד שפעת.
עוד נמסר כי הנערה הגיעה לפנות בוקר לבית החולים כשהיא סובלת מזיהום קשה ומירידה מסוכנת בלחץ הדם. בתוך שעות ספורות חלה הידרדרות נוספת במצבה, תחילה במחלקה לרפואה דחופה ובהמשך ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. הנערה מורדמת ומונשמת ומקבלת תרופות לתמיכה בלחץ הדם.
ד"ר נועה רוזנפלד, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים אסותא, אמרה: "שפעת אינה בהכרח מחלה קלה, וגם ילדים ובני נוער ללא מחלות רקע עלולים לפתח בעקבותיה סיבוכים קשים ומסכני חיים. המקרה הזה ממחיש את חשיבות ההתחסנות נגד שפעת, שעשויה להפחית משמעותית את הסיכון לתחלואה קשה ולאשפוז".
לפי דוח המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות, בבתי החולים ובקהילה נמשכת העלייה בתחלואת שפעת. במהלך השבוע שהסתיים ב-17 באוקטובר דווחו 82 מקרים חיוביים חדשים לשפעת ב-14 בתי החולים הכלליים שנוטרו. נגיפי השפעת הדומיננטיים היו מסוג A. גם בקהילה דווח על הימשכות העלייה בשיעור הפניות בשל תחלואה דמוית שפעת, שהתבטאה כמעט בכל קבוצות הגיל.
מתחילת עונת השפעת ועד ל-17 באוקטובר, נרשמו סך הכול 359 מקרים של מאושפזים מאומתים לשפעת, מתוכם 285 מבוגרים, 72 ילדים ו-2 נשים הרות. כמו כן, מתחילת העונה אושפזו בטיפול נמרץ 17 חולים - 13 מבוגרים וארבעה ילדים.
נכון ל-18 באוקטובר התחסנו בקופות החולים 480,332 מבוטחים (4.9%) כנגד השפעת. שיעור ההתחסנות הגבוה ביותר נרשם בקרב מבוטחים בני 65 ומעלה, ועומד על 19.2%. השיעור הנמוך ביותר הוא בקרב ילדים בני 13-18, ועומד על 1.2% בלבד.
שפעת היא מחלה ויראלית שעלולה להיות מסוכנת. נגיפי השפעת מתחלקים ל-3 זנים: A, B ו-C, כאשר זן A הוא האחראי על רוב מקרי השפעת העונתיים. מדי שנה, לקראת עונת החורף חלה עלייה בשכיחות של מחלות זיהומיות בדרכי הנשימה, ביניהן מחלת השפעת העונתית. בשונה מהצטננות קלה, שפעת יכולה להיות מחלה קשה ואף מסכנת חיים, בעיקר לאוכלוסיות בסיכון כמו בני ובנות 65 ומעלה, תינוקות וילדים עד גיל 5, נשים בהיריון וחולים במחלות כרוניות.