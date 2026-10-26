שפעת היא מחלה ויראלית שעלולה להיות מסוכנת. נגיפי השפעת מתחלקים ל-3 זנים: A, B ו-C, כאשר זן A הוא האחראי על רוב מקרי השפעת העונתיים. מדי שנה, לקראת עונת החורף חלה עלייה בשכיחות של מחלות זיהומיות בדרכי הנשימה, ביניהן מחלת השפעת העונתית. בשונה מהצטננות קלה, שפעת יכולה להיות מחלה קשה ואף מסכנת חיים, בעיקר לאוכלוסיות בסיכון כמו בני ובנות 65 ומעלה, תינוקות וילדים עד גיל 5, נשים בהיריון וחולים במחלות כרוניות.