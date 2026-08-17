(34), בעל מספרה בטמרה בחודש שעבר. מחומר החקירה עולה כי שני חשודים תכננו לרצוח את בן משפחתם שהגיע למספרה על מנת להסתפר, על רקע סכסוך - אך אחד מהם, צעיר בן 17, פגע בשוגג גם בספר שמת מאוחר יותר מפצעיו. בן המשפחה שאותו התכוונו לרצוח נפצע קשה כתוצאה מהירי. בטלפון הנייד של החשוד אותרה תמונה שלו עם שני אקדחים בידיו.

(34), בעל מספרה בטמרה בחודש שעבר. מחומר החקירה עולה כי שני חשודים תכננו לרצוח את בן משפחתם שהגיע למספרה על מנת להסתפר, על רקע סכסוך - אך אחד מהם, צעיר בן 17, פגע בשוגג גם בספר שמת מאוחר יותר מפצעיו. בן המשפחה שאותו התכוונו לרצוח נפצע קשה כתוצאה מהירי. בטלפון הנייד של החשוד אותרה תמונה שלו עם שני אקדחים בידיו.