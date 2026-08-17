המשטרה הודיעה הבוקר (שני) כי היחידה המרכזית של מחוז צפון פיענחה את רצח יאסר אבו אלהיג'א (34), בעל מספרה בטמרה בחודש שעבר. מחומר החקירה עולה כי שני חשודים תכננו לרצוח את בן משפחתם שהגיע למספרה על מנת להסתפר, על רקע סכסוך - אך אחד מהם, צעיר בן 17, פגע בשוגג גם בספר שמת מאוחר יותר מפצעיו. בן המשפחה שאותו התכוונו לרצוח נפצע קשה כתוצאה מהירי. בטלפון הנייד של החשוד אותרה תמונה שלו עם שני אקדחים בידיו. כך תועדו רגעי הרצח:
במסגרת הפרשה, צעיר בן 17 חשוד בכך שביצע את הירי לעבר דודו ולעבר הספר. במקביל צעיר אחר, בן 19 חשוד בכך שערך סיורים מקדימים לפני הרצח וסייע בהימלטות הרוצח מהאזור. החשוד השני הוא אחיין של היעד לחיסול ובן דודו של החשוד בירי. נגד השניים צפוי להיות מוגש כתב אישום בימים הקרובים כשהחשוד בירי יואשם ברצח ובניסיון רצח. גם נגד אביו של החשוד בירי הועלו חשדות במסגרת החקירה, אך הוא שוחרר מחוסר ראיות.
מתיעוד שהפיצה המשטרה עלה, כי הרוצח הגיע למספרה מצויד באקדח על אופניים חשמליים ועם הגעתו ירה לעבר שני הקורבנות. במהלך החקירה נחקרו בימ"ר מספר כיוונים שהתמקדו תחילה בשני קורבנות הירי, אך לאחר מספר ימים התמקדו החוקרים בסכסוך משפחתי שבמרכזו האדם שנפצע קשה בתקרית.
כעשרה ימים לאחר מכן, בעקבות פעולות מתקדמות, הצליחו החוקרים לשים את ידם על מקום מסתור האופניים ששימשו את החשוד, לתפוס את הקסדה וכן את הבגדים איתם היה ביום האירוע - לאחר שהוסלקו בתוך מיכל.
מפקד מחוז צפון ניצב מאיר אליהו אמר: "פענוח תיקי רצח וסיכול הפשיעה החמורה נמצאים בראש סדר העדיפויות של מחוז צפון. משטרת מחוז צפון משקיעה את מיטב המשאבים, האמצעים הטכנולוגיים, היכולות המודיעיניות והכוחות המיומנים ביותר כדי להגיע לכל זירה, לפצח כל תיק ולמצות את הדין עם החשודים. גם ברגעים אלה מיטב שוטרינו פועלים בכל הכוח כדי לפענח את התיקים הקיימים, למצות את הדין עם העבריינים ולוודא שכל מי שנוטל חלק בפשיעה החמורה יושם מאחורי סורג ובריח".