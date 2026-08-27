החשבת הכללית במשרד האוצר מיכל עבאדי-בויאנג'ו עצרה את החלטת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בנוגע לתשלומי ההדחה של הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי . כך נודע היום (רביעי) ל-ynet. פרקליטה האזרחי של תומר ירושלמי פנה במחאה לצה"ל על אי-קבלת סכומים ניכרים.

( צילום: דובר צה"ל, מאיר אבן חיים, שלו שלום )

לשיטת גורמי המקצוע באוצר, כך אומרים גורמים במשרד המשפטים, החלטת הרמטכ"ל העניקה לפצ"רית תנאים מופלגים ובלתי סבירים - בשלב בו לא ברור לאן פניו של ההליך הפלילי. הרמטכ"ל זעם על הקפאת החלטתו ושלח לחשכ"לית מכתב, שבו הבהיר: "ההחלטה בסמכותי". עם זאת, היא נחושה ונותרה בעמדתה.

בחודש מאי האחרון הודיע הרמטכ"ל זמיר כי הוא מדיח את הפצ"רית תומר ירושלמי בעקבות החשדות החמורים בגין הגשת תצהיר כוזב לבג"ץ וטיוח חקירת הדלפת סרטון שדה תימן. החלטת הרמטכ"ל נגעה גם לתנאיה הכלכליים של ההדחה, ולפיה הפצ"רית תקבל את כל התנאים כמו כל פורש מצה"ל בשווי מיליוני שקלים - ויישללו ממנה רק "הגדלות הרמטכ"ל". לדעתו של הרמטכ"ל, די בשלילת כמה אלפים בודדים בחודש כדי להלום את עוצמת החומרה של מעשיה, ובחוות דעת שקיבל מהפרקליטות הצבאית זהו גם שיעור המקסימום שניתן לשלול.

אלא שמאז החלטת הרמטכ"ל, רק חלק מהתגמולים שקבע הגיעו בפועל לפצ"רית. תומר ירושלמי פנתה לצה"ל ואז התברר כי הכספים מוקפאים. החשכ"לית הודיעה לצבא כי החלטת הרמטכ"ל מוקפאת בשל בחינה שמבצעים גורמי המקצוע באוצר בנוגע לסבירות ההחלטה, והפנתה לצבא שורת שאלות ותמיהות בנוגע לגובה התגמולים. הרמטכ"ל זעם על כך ושיגר לאוצר מכתב לפיו יש לשחרר את הכספים לפצ"רית, וכי ההחלטה להסתפק בשלילת "הגדלות הרמטכ"ל" היא בסמכותו הבלעדית.

אלא שהחשכ"לית לא נרתעה ולא שחררה את הכספים. בשלב הזה גם גורמים משפטיים במשרד המשפטים נכנסו לתמונה. מנימוקים שקיבלו מהאוצר עולה כי החשכ"לית סוברת כי החלטת הרמטכ"ל בנוגע לתגמולים לפצ"רית היא מופרזת ואינה הולמת את חומרת החשדות נגדה. לפי גורמי המקצוע באוצר, לא ייתכן שתתקבל החלטה בלתי הפיכה כאשר עדיין לא התבהר מצבה המשפטי הפלילי של הפצ"רית, וכי לכל הפחות יש להמתין עם ההחלטה ולא לקבלה בפזיזות מבלי לשקלל את המצב המשפטי.

מצה"ל נמסר: "החלטת הרמטכ״ל בעניינה של הפצ״רית לשעבר היא החלטה תקדימית וחמורה, בהתאם לחומרה הרבה בה ראה הרמטכ״ל את מעשיה. כפי שפורסם, הרמטכ״ל הדיח את הפצ״רית לשעבר מתפקידה, שלל ממנה את רכיב השלמות תקופת השירות, ביטל את מעטפת הפרישה שלה, ובנוסף שלל ממנה את חופשת הפרישה.

"באשר להתבהרות המצב המשפטי, הרמטכ״ל נתן את דעתו בנושא וציין, עם החלטתו על הדחת הפצ״רית לשעבר, כי יהיה נכון לשקול סנקציות נוספות, ובתוך כך הורדתה בדרגה, בהתאם להתפתחות העתידית בממצאי החקירה כנגדה. החלטות הרמטכ״ל לעיל מהוות פגיעה חסרת תקדים, בשווי מצטבר של למעלה ממיליון וחצי שקלים.

"באשר להחלטת החשבת הכללית שלא לאפשר את מלוא התשלומים להם זכאית הפצ״רית, הרי שהחלטות הרמטכ״ל התקבלו בהתאם לסמכותו הפיקודית, בהתאם לדין. ככל שגורמים במשרד האוצר סבורים כי הדבר אינו כך, נכון שיקיימו על כך שיח בצירים המתאימים".