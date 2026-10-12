גבר בן 45 רצח שמונה בני אדם, בהם אשתו, שלושת ילדיו הבוגרים ושני נכדיו הקטנים, בבית המשפחה בעיר אירי שבמדינת פנסילבניה בארצות הברית - ולאחר מכן התאבד. בין הנרצחים הייתה בתו, בת 24 שהייתה בהיריון מתקדם ואמורה הייתה ללדת השבוע. שתי נשים נוספות, שהגיעו לבית בזמן שהירי כבר החל, נורו למוות אף הן. היורה זוהה על ידי קרובי משפחתו כמת'יו סטון, אדם שתואר על ידי מכריו כ"חייכן", שאיש מהם לא העלה בדעתו כי יבצע מעשה כזה.

גלריה מת'יו סטון, הסבא שרצח את בני משפחתו בפנסילבניה ( מתוך פייסבוק, שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים )

הטבח התרחש ביום שישי האחרון, מעט לפני השעה 17:00 (שעון מקומי), בבית המשפחה ברחוב פרי בעיר אירי, השוכנת בצפון-מערב פנסילבניה, כ-190 קילומטרים מפיטסבורג. לפי המשטרה, שבעה משמונת הנרצחים היו קרובי משפחתו של היורה, ואילו הקורבן השמיני הייתה חברה של אחת מבנותיו. תשעה בני אדם מתו כתוצאה מהירי, בהם היורה עצמו, ובנוסף מת העובר שנשאה בתו ההרה. חוקר מקרי המוות של מחוז אירי קבע כי גם מותו של העובר נחשב לרצח.

לפי זיהויים שפרסמו קרובי המשפחה, בין הנרצחים היו אשתו של היורה, מישל סטון בת ה-44, ושלושת ילדיהם הבוגרים: אנג'לינה סטון בת ה-24, ג'ונתן סטון בן ה-21 ומת'יו סטון השני בן ה-19. שני קורבנות נוספים היו ילדיה הקטנים של אנג'לינה - איסאיה בן החמש ואמריאנה, בת שנה ועשרה חודשים. שתי הנרצחות הנוספות היו לורה רוברטס בת ה-37, אחותה של מישל וגיסתו של היורה, וטווילה טאנר בת ה-51, חברת המשפחה. במשטרה טרם אישרו רשמית את כל שמות הקורבנות, שפורסמו על ידי קרוביהם וכלי תקשורת מקומיים.

אחד הפרטים הקשים במיוחד בפרשה נוגע לאנג'לינה, שהייתה כאמור בחודש מתקדם להריונה וציפתה ללדת את בנה השלישי ארבעה ימים בלבד לאחר הטבח. בני משפחתה סיפרו כי התינוק,לו תכננה לקרוא "קיירי", היה אמור להיוולד מחר, ב-13 באוקטובר. אלא שגם הוא לא שרד את הירי שבו נרצחו אמו ושני אחיו הקטנים. "היו לה שני ילדים יפהפיים והיא עמדה ללדת בעוד כמה ימים", סיפרה לתקשורת המקומית ליסה סימרס, חברת המשפחה. "הייתה לה בת שכמעט מלאו לה שנתיים, ובן שהיה בן ארבע או חמש. הם היו ילדים יפהפיים, ובהחלט לא הגיע להם מה שקרה להם".

בני המשפחה שנרצחו. "איך אפשר לעשות דבר כזה?" ( צילום: Facebook/Dej Shanti )

בשיחה עם רשת CBS סיפרה סימרס על תחושת חוסר האונים של בני המשפחה ומכריהם, שהיו מחוץ לבית בזמן שמסע ההרג התרחש בתוכו. "זה בלתי נתפס עבורי להבין מה התרחש בתוך הבית בזמן שאנחנו עמדנו בחוץ", אמרה. "תחושת חוסר האונים, הידיעה שלא יכולנו לעשות דבר ושהיא הייתה ממש שם".

מחקירת המשטרה עולה כי מסע ההרג החל בתוך בית המשפחה. בתיעוד וידאו ואודיו שאספו החוקרים נשמעים קולות ירי עמומים מתוך הבית, זמן קצר לפני ששתי נשים הגיעו למקום כשהן נסערות והחלו לדפוק על דלת הכניסה. לפי המשטרה, השתיים ניסו גם להזעיק עזרה מהשכנים. מפקד משטרת אירי, ריק לורה, סיפר כי בשלב מסוים יצא היורה מהבית, ושתי הנשים רצו לעברו. הוא ירה בשתיהן למוות ולאחר מכן חזר פנימה. השתיים היו לורה רוברטס, דודתה של אנג'לינה, וטווילה טאנר, חברת המשפחה. לפי דיווח ב"ניו יורק פוסט", הן הגיעו לבית בעקבות חשש לשלומם של בני המשפחה, במטרה לבדוק מה מתרחש במקום.

רוברטס הייתה אם לחמישה ילדים, ואילו טאנר הייתה סבתא בעצמה. השתיים היו בין הקורבנות האחרונים של היורה. החוקרים עדיין מנסים להבין מה בדיוק ידעו על המתרחש בבית ומדוע הגיעו אליו. במשטרה מתכוונים לבדוק בין היתר את הטלפונים הניידים שלהן, בתקווה למצוא בהם מידע שיוכל לשפוך אור על האירועים שקדמו לטבח. "הן ידעו שמשהו מתרחש בבית הזה, אנחנו צריכים להבין מה בדיוק היה הדבר הזה", אמר מפקד המשטרה לורה.

בית המשפחה שבו אירע הרצח. זירה קשה במיוחד ( צילום: JEFF SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

( צילום: JEFF SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

שוטרים מתשאלים את השכנים לאחר מסע הרצח ( צילום: JEFF SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

חברת משפחה שהתראיינה לתחנת הטלוויזיה Cleveland 19 News סיפרה על הקושי להסביר את האסון לילדים שנותרו בחיים. "אנחנו לא רוצים שהזיכרון האפל הזה יהיה מה שיגדיר את חייהם בעולם הזה", אמרה. "איך בכלל אפשר להכיל דבר כזה? איך חוזרים הביתה ואומרים לילדים: 'אמא שלכם, האחים שלכם, הדודים שלכם וכל השאר נרצחו בידי סבא שלכם?'".

שני ילדים בקומה הראשונה, ארבעה מבוגרים בחדר המדרגות

המשטרה הוזעקה לבית בעקבות התרעה ממערכת ShotSpotter, שמזהה קולות ירי באמצעות מיקרופונים המוצבים ברחבי העיר. לדברי לורה, השוטרים הגיעו למקום בתוך דקות ספורות, ומצאו את שתי הנשים שנורו מחוץ לבית כשהן ללא רוח חיים. בהמשך הוזעקו למקום כוחות מיוחדים, שהפעילו רחפן ורובוט כדי לסרוק את הבית לפני כניסתם אליו. בתוך המבנה התגלתה זירה קשה במיוחד: גופותיהם של שני הילדים הקטנים, איסאיה ואמריאנה, נמצאו בקומה הראשונה. ארבעת בני המשפחה הבוגרים - מישל, אנג'לינה, ג'ונתן ומת'יו השני - נמצאו בחדר המדרגות המוביל לקומה השנייה.

היורה עצמו נמצא בקומה השנייה של הבית, לאחר שלפי החשד שם קץ לחייו בירייה. לצדו נמצא אקדח בקוטר 0.40 שהיה רשום על שמו. המשטרה הבהירה כי כל היריות הקטלניות נורו לפני שהשוטרים הגיעו לבית, וכי קולות פיצוץ שנשמעו בהמשך במהלך פעילות הכוחות נבעו מרימוני הלם שבהם השתמשו אנשי היחידה המיוחדת, ולא מירי נוסף. חוקר מקרי המוות המחוזי, לייל קוק, קבע כי מותם של ששת המבוגרים ושני הילדים, וכן מותו של העובר שנשאה אנג'לינה, היו מקרי רצח. מותו של סטון סווג כאמור כהתאבדות.

אנג'לינה סטון. הייתה אמורה ללדת את בנה השלישי כמה ימים לאחר הטבח ( סעיף 27א' )

אנשים מתאספים ליד אתר הנצחה מחוץ לבית שבו נרצחו בני המשפחה ( Ted Shaffrey/AP )

מפקד המשטרה לורה סירב לפרט את המראות שבהם נתקלו השוטרים בתוך הבית. "מתוך כבוד לקורבנות ולמשפחות, לא אדון בפרטים שבהם נתקלו השוטרים שלנו בתוך הבית", אמר במסיבת עיתונאים. "אבל אני רוצה שהקהילה תבין את חומרת מה שקרה ואת ההשפעה העמוקה של הטרגדיה הזאת על המעורבים ועל הקהילה כולה. יש זירות שנשארות איתך הרבה אחרי שאתה עוזב אותן. זו אחת מהן".

אתמול התאספו תושבים, חברים וקרובי משפחה מחוץ לבית שבו התרחש הטבח והניחו פרחים, נרות ובובות לזכר הנרצחים. בין המגיעים היה ג'וליוס וינדהאם, אביה של אמריאנה בת השנה ועשרה חודשים, שנרצחה לצד אמה ואחיה. וינדהאם, שהגיע למקום כשהוא לובש חולצה ועליה תמונות הנרצחים והכיתוב "לנצח בליבי", סיפר לסוכנות הידיעות AP כי הכיר את היורה, שהיה כאמור סבה של בתו, ומעולם לא הבחין בהתנהגות שהייתה יכולה לרמוז על מעשה אלימות כה קיצוני. "הוא תמיד חייך. לא היית חושב שדבר כזה יכול לקרות. אני חושב שזו הייתה מסכה שהוא הציג", אמר וינדהאם. "אי אפשר אפילו להסביר במילים מה אני עובר עכשיו, אבל אני חייב להיות חזק בשביל הקהילה שלי, בשביל המשפחה שלי, הבנות שלי, הבנים שלי, כולם".

גם ניקול ודברה אלר, שהכירו את המשפחה יותר מ-30 שנה, התקשו להאמין שסטון הוא שביצע את הרצח. ניקול סיפרה כי בעבר היה "אדם טוב", אך לדבריה בהמשך "הוא התחיל להידרדר בכל דבר". דברה הוסיפה: "הם היו משפחה מקסימה. מי היה חושב שדבר כזה יקרה? זה לא היה צריך לקרות לה, לילדים או לאף אחד אחר. הנכדים שלו, הילדים שלו - איך אפשר לעשות דבר כזה?".

זירת הרצח בפנסילבניה. "אין דבר שנוכל לומר היום שיהפוך את זה לקל יותר" ( צילום: Greg Wohlford/USA Today via REUTERS )

( צילום: Greg Wohlford/USA Today via REUTERS )

( צילום: JEFF SWENSEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

המניע לטבח עדיין לא ידוע. מפקד המשטרה אמר כי ייתכן שמצבו הנפשי של היורה היה אחד הגורמים לכך, אך לא הציג אבחנה רפואית או הסבר מבוסס למעשיו. החוקרים צפויים להמשיך בגביית עדויות מבני משפחה וממכרים, ולבדוק מידע שנמצא במכשירים הניידים של חלק מהנרצחים, בניסיון לשחזר את השעות שקדמו למסע ההרג.

ראש העיר אירי, דריה דבלין, פנתה למשפחות הקורבנות ואמרה: "אני מצטערת מעומק ליבי. מה שקרה לכם היה נורא, ואין דבר שנוכל לומר היום שיהפוך את זה לקל יותר. כל הקהילה שלנו עומדת לצדכם, מתאבלת איתכם ונמצאת כאן כדי לתמוך בכם".