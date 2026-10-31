קצין משטרה בתפקיד בכיר במחוז חוף, בדרגת רב-פקד, נעצר על ידי מח"ש בחשד לתקיפת אשתו, הסובלת מנכות קשה. הוא חשוד שהתעלל בה ואיים עליה. על פי החשד, מדובר במסכת של אירועי אלימות כלפי האישה.

קצין משטרה בתפקיד בכיר במחוז חוף, בדרגת רב-פקד, נעצר על ידי מח"ש בחשד לתקיפת אשתו, הסובלת מנכות קשה. הוא חשוד שהתעלל בה ואיים עליה. על פי החשד, מדובר במסכת של אירועי אלימות כלפי האישה.

קצין משטרה בתפקיד בכיר במחוז חוף, בדרגת רב-פקד, נעצר על ידי מח"ש בחשד לתקיפת אשתו, הסובלת מנכות קשה. הוא חשוד שהתעלל בה ואיים עליה. על פי החשד, מדובר במסכת של אירועי אלימות כלפי האישה.