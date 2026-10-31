קצין משטרה בתפקיד בכיר במחוז חוף, בדרגת רב-פקד, נעצר על ידי מח"ש בחשד לתקיפת אשתו, הסובלת מנכות קשה. הוא חשוד שהתעלל בה ואיים עליה. על פי החשד, מדובר במסכת של אירועי אלימות כלפי האישה.
במסגרת החקירה נאספו עדויות וצילומים המתעדים חבלות, המחזקים לטענת מח"ש את החשדות נגד הקצין.
סנגורו של הקצין מסר: "מדובר בוויכוח רגיל, כמו שקורה בין בעל ואישה, שגלש לצעקות. מדובר בקצין מוערך שמכיר את החוק ולא ביצע עבירה ולא תקף את אשתו ולא איים עליה. התיק עדיין בשלב ראשוני. הוא משתף פעולה עם חוקרי מח"ש ומסר להם את הפלאפון. חלק מהאירוע מתועד והוא יכול לזכות אותו מכל אשמה".