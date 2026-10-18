ביום חמישי האחרון שיחקה הפועל באר שבע בהולנד מול אלקמאר במסגרת הליגה האירופאית. ראשת עיריית אלקמאר הצהירה לפני המשחק ש"כל עוד המשחק בעיר שלי, קהל ישראלי לא ייכנס". הסיפור הזה, שלכאורה לא צריך לעניין מי שלא אוהד את הפועל באר שבע או מתעניין בכדורגל, מעיד על תופעה הרבה יותר רחבה. בהתאחדות לכדורגל כבר קבעו שזהו "תקדים מסוכן" וכי מעתה, כל מדינה או רשות תוכל להודיע שהיא "לא מקבלת קהל מישראל ופה ייגמר האירוע". על משחקי בית בישראל אפשר רק לחלום: מאז אוקטובר 2023, קבוצות ישראליות מקיימות את משחקי הבית שלהן במפעלים אירופאים באצטדיונים במזרח אירופה.

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הבידוד בספורט הוא עדות לכך שחזון סופר ספרטה של נתניהו מתחיל להתגשם לנגד עינינו, ובמהירות מבהילה. נתניהו אמר בנאום סופר ספרטה שלו שישראל נכנסת לבידוד מדיני ותצטרך להסתגל לכלכלה "שיש בה סממנים אוטרקיים". הסממנים האוטרקיים ניכרים לא רק בספורט אלא גם בתחומים נוספים. מאז ההופעה של ברונו מארס בפארק הירקון, שלושה ימים לפני 7 באוקטובר, כמעט לא הגיעו לישראל אמנים בינלאומיים ידועים. מפיקי ההופעה ההיא מספרים שישראל, שהייתה עד 2023 מקום שאומנים "חייבים לשים בו V" סגורה כיום מבחינת אמנים בינלאומיים.

גם בתיירות המצב בכי רע. לפי נתוני הלמ"ס, מספר התיירים שנכנסו לישראל ירד מלמעלה מ-4.5 מיליון ב-2019 ל-1.3 מיליון ב-2025, וההכנסות מתיירות ירדו באותה תקופה מ-6.45 מיליארד דולר ל-2.1 מיליארד דולר. מצבם של תיירים ישראלים בחו"ל מדאיג אף הוא: רוני אלשיך, לשעבר מפכ"ל המשטרה וסגן ראש השב"כ, אמר בראיון ברדיו כי "יהודי לא יכול להסתובב בעולם, כבר לא מדבר על ישראל". כדאי לזכור שנתניהו איננו יכול לבקר או אפילו לטוס מעל 125 מדינות, כולל רוב בעלות הברית של ישראל, מחשש שיוסגר לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. בהדרגה גם אזרחים פשוטים אינם יכולים להסתובב בעולם ללא חשש.

הבידוד הגובר של ישראל בעולם נובע, בין השאר, מהרעה דרמטית בתדמיתה של ישראל. סקר של מכון Pew בקרב אלפי נשאלים מ-36 מדינות מגלה ש-67% מהם מחזיקים בעמדה שלילית כלפי ישראל. בארה"ב, שיעור המחזיקים בעמדות שליליות כלפי ישראל, עלה, לפי מכון Pew, מ-25% ב-2022 ל-42% ב-2026, כאשר 62% מחזיקים בעמדות שליליות כלפי ממשלת ישראל. נתניהו, כהרגלו, תלה את האחריות למצב בגורמים חיצוניים, כמו השפעת מיעוטים מוסלמיים במדינות המערב, והשפעה זרה של גורמים עוינים על דעת הקהל באמצעות רשתות חברתיות, אלא שלהתנהלות של ישראל, ובפרט התמשכות המלחמה בעזה, האלימות בשטחים, התבטאויות קיצוניות של שרים, והסירוב לקדם הסכמים מדיניים, יש תרומה מכרעת לתדמית השלילית.

לבידוד הגובר של ישראל יש מחיר כלכלי כבד: דב מורן, ממציא הדיסק און קי, ואחד המובילים בענף ההייטק הישראלי, סיפר בפודקאסט שפרופסור כרמית תדמור ואני מנחים במסגרת סדרת הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב שהוא נתקל לאחרונה במשקיעים שאומרים לו "ישראל? לא עכשיו" וכי כיום, קשה מאוד לקרנות הון סיכון לגייס כסף מחו"ל להשקעות בישראל. כדאי לזכור שהשקעות מחו"ל מהוות כ-70% מכלל השקעות ההון סיכון בחברות הייטק בישראל.

אלא שלא רק משקיעים פרטיים מתרחקים מישראל. נתונים של המכון למדיניות העם היהודי מראים שבארבע השנים האחרונות הוטלו על ישראל 109 סנקציות, כאשר מפת הסנקציות, ובמיוחד כלכליות, מתרחבת במהירות "ועלולה להגיע לכדי איום קיומי." דיפלומט אירופאי בכיר הזהיר באחרונה מפני "צונאמי של סנקציות" ואמר "יש דברים נוראיים שקורים ביהודה ושומרון בהסכמה או בעצימת עין של הממשלה שלכם. מה חשבתם, שהידידים שלכם יישבו בשקט ויתנו לזה לקרות?" הוא הוסיף כי "עוד לא הייתה ממשלה בעולם שגרמה נזק כה חמור למדינה בזמן כה קצר. פשוט מחיקת ערך" והזהיר ש"אם המצב הנוכחי ימשך - ישראל על מסלול בטוח להפוך למדינת אפרטהייד דוגמת דרום אפריקה".

קשה לנבא מה יהיה היקף הסנקציות בסופו של דבר. בתרחיש קיצוני מדובר בחזון בלהות שבו בנקים מובילים באירופה ינתקו קשרים עם ישראל. לכך תהיה פגיעה אנושה ביחסי הסחר עם אירופה, אשר לפי נתוני הלמ"ס, מהווים, נכון למחצית הראשונה של 2026, 34% מכלל היצוא של ישראל ו-45% מכלל היבוא. הפגיעה תהיה לא רק בעסקים, ובצרכנים, אלא תביא לגל של פיטורי עובדים, ותפגע ביציבות הפיננסית של מערכת הבנקאות הישראלית.

הסכנה לכלכלת ישראל הביאה למעלה מ-60 כלכלנים , אנשי אקדמיה, ובכירים לשעבר בשירות הציבורי, לחתום על מכתב של פורום הכלכלנים, אשר מתריע כי המשך המדיניות הנוכחית יוביל לסנקציות שיגרמו לנזק מאקרו כלכלי משמעותי, וכי "את הנזק חייבים למנוע עכשיו, כל עוד ניתן". הבחירות הקרובות הן, בין השאר, משאל האם ישראל תהפוך לסופר ספרטה – מדינה מבודדת השקועה במלחמות אינסופיות - או תחזור להיות מה שהייתה עד 2023 – אולי לא מדינה מושלמת, אבל גם לא סופר ספרטה.