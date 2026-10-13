"כנופיות הברחה ישראליות מציפות את ירדן בסמים לא-חוקיים": כך דיווח היום (שלישי) ה"טלגרף" הבריטי, שתיאר כי ההברחות מבוצעות על-ידי רחפנים - וכן באמצעות הפרחת בלונים מעבר לגבול. במקביל, רק הערב הודיעה המשטרה כי חבלנים וכוח צה״ל פועלים בזירת נפילת רחפן בשטח החי בר ביטבתה שבערבה, שלפי החשד חדר מירדן עם מטען של סמים והתרסק.

סיכול הברחת סמים בתחילת 2026 ( צילום: דוברות המשטרה )





לפי הטלגרף, המבריחים מנצלים את המחיר הגבוה של הסמים הלא-חוקיים בירדן: "ישראלי אחד העריך שבירדן ק"ג אחד של חשיש שווה 7,500 פאונד (כ-30 אלף שקלים)", נכתב, וצוין כי מחירי הסמים הלא-חוקיים במדינה עלו בחדות במהלך השנתיים האחרונות. גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי מחיר החשיש בירדן גבוה פי 15 ממחירו בארץ.

בדיווח תואר כי מחירי הסמים הלא-חוקיים בירדן עלו מאז נפילת משטר אסד בסוריה, שהביא להגברת הפעילות של הצבא הירדני למיגור הברחות הסמים מהמדינה השסועה. בין היתר, חיל האוויר הירדני הפציץ מטרות באזור אסווידא במטרה לשבש את ההברחות, והוציאו לפועל מבצעים לסיכול הברחות הסם קפטגון, שמיוצר בדרום סוריה.

מתחילת 2026, כוחות הביטחון הירדניים סיכלו הברחות של יותר מ-15 אלף גלולות קפטגון, כ-20 אלף ק"ג קריסטל מת' ו-6,000 לבנות של חשיש, בנוסף ל"כמויות גדולות" של סמים אחרים, לפי הדיווח. בטלגרף דווח כי "הכנופיות שמבריחות סמים מחוץ לישראל הן לעיתים קרובות אלה שמבריחות כלי נשק לתוך המדינת היהודית, תוך שימוש באותם האמצעים".

בדיווח נטען עוד כי גם הפעילות הצבאית של ישראל בדרום סוריה תרמה להגברת ההברחות, בין היתר עקב תמיכתה בקהילה הדרוזית בא-סווידא. אותו אזור הפך לפי הטלגרף למעוז של ייצור סמים, שאותו משטר א-שרע מתקשה למגר עקב הנוכחות הישראלית.

סמים שנתפסו בהברחה שסוכלה בגבול ירדן באפריל ( צילום: דובר צה"ל )

בעיתון הבריטי תיארו כי כוחות הביטחון הירדניים הגבירו את הסיורים באזור הגבול ושדרגו את אמצעי המעקב, בהם מגדלי שמירה ורחפנים, לאחר שמאות ק"ג של סמים הוברחו מישראל. בטלגרף ציינו כי צה"ל והמשטרה בישראל מודיעים לעיתים תכופות כי סיכלו הברחות נשק, כשרק בחודש שעבר נתפסו 9 רובי קלצ'ניקוב.

לפי הטלגרף, בירדן מתחו ביקורת על ההודעות על סיכול הברחות הנשק: "מפקדים בצבא ירדן מאמינים שמדובר בהכרזות 'סלקטיביות', שמציגים את ירדן כמערב פרוע, תוך התעלמות מהפשיעה בצד הישראלי". מקור צבאי טען: "ההכרזות האלה של הישראלים מוגזמות ולא מדויקות, ומציגות רק חצי מהסיפור. יש הברחות הדדיות של סמים לתוך ירדן. משמר הגבול הירדני מסכל אותם באופן אקטיבי בחודשים האחרונים".

הוא האשים כי ישראל "מנסה ליצור אשליה של איום תמידי בגבול כדי להצדיק את הגברת הפעילות הצבאית והביטחונית בגדה המערבית ובאזורי הגבול". מנגד, בכתבה צוין כי בצה"ל דחו את טענות הירדנים כי הברחות הסמים לא נלקחות ברצינות, וציינו כי הוקמה אוגדה חדשה שנועד לחזק את הגבול - וכי כבר החלו בעבודה על חיזוק הגדר.