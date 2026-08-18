פרקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד צעיר מרהט (18) בגין שוד של נכה המתניידת בכיסא גלגלים בחודש יוני בעיר.
הדיווח על השוד בבאר שבע התקבל במוקד המשטרה בשעות הלילה. על פי החשד, הנאשם עצר את כיסא הגלגלים שבו התניידה האישה, תקף אותה באגרוף ודרש ממנה למסור לידיו את תיקה. לאחר שהתנגדה, הוא חטף ממנה את התיק בכוח ונמלט מהמקום.
מהמשטרה נמסר כי "עם קבלת הדיווח פתחו שוטרי תחנת באר שבע בפעולות חקירה ואיסוף ראיות, שבמסגרתן הצליחו החוקרים להתחקות אחר זהותו של הנאשם ואחר מעשיו לאחר השוד. מהחקירה עלה כי כשעה לאחר האירוע הוא הגיע לסניף בנק בעיר רהט וניסה לבצע פעולות באמצעות כרטיס אשראי שנגנב מהקורבן".
זמן קצר לאחר מכן נעצר הנאשם והועבר לחקירה בתחנת באר שבע. בתום החקירה ולאחר גיבוש תשתית ראייתית על-ידי חוקרי התחנה, הפרקליטות הגישה נגד הצעיר כתב אישום המייחס לו עבירות של שוד בנסיבות מחמירות ושימוש ברכיב חיוני באמצעי תשלום.