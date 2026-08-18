הדיווח על השוד בבאר שבע התקבל במוקד המשטרה בשעות הלילה. על פי החשד, הנאשם עצר את כיסא הגלגלים שבו התניידה האישה, תקף אותה באגרוף ודרש ממנה למסור לידיו את תיקה. לאחר שהתנגדה, הוא חטף ממנה את התיק בכוח ונמלט מהמקום.