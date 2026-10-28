המשטרה עדכנה על שינויים בהסדרי התנועה לקראת מרוץ לילה בתל אביב, שיתקיים בין השעות 19:30 עד 24:00. החל מהשעה 18:00, הרחובות הבאים יחסמו לתנועה: שדרות רוקח, מרחוב שטרית ועד רחוב אבן גבירול, בשני הכיוונים; רחוב אייזיק רמבה לכיוון שדרות רוקח, מכיכר דרייב אין; רחוב ירוחם משל לכיוון שדרות רוקח, מהירידה לאיילון דרום; רחוב אבן גבירול, משדרות רוקח ועד שדרות שאול המלך, בשני הכיוונים; רחוב יהודה המכבי לכיוון אבן גבירול, מרחוב ויצמן; שדרות נורדאו לכיוון אבן גבירול, מרחוב דיזנגוף; רחוב פנקס לכיוון אבן גבירול, מרחוב ויצמן; רחוב ז'בוטינסקי לכיוון אבן גבירול - ממזרח מרחוב רמז, וממערב מרחוב סוקולוב; רחוב ארלוזורוב לכיוון אבן גבירול, מרחוב ויצמן; רחוב בלוך לכיוון אבן גבירול, מרחוב ארלוזורוב; שדרות בן גוריון, מאבן גבירול ועד בן יהודה, בשני הכיוונים; רחוב שלמה המלך לכיוון שדרות בן גוריון, מרחוב גורדון; רחוב דיזנגוף לכיוון דרום, מרחוב ז'בוטינסקי ועד שדרות ח"ן; ולכיוון צפון, מרחוב קפלן ועד שדרות בן גוריון; רחוב י"ל גורדון לכיוון דיזנגוף, מרחוב הירקון; רחוב פרישמן לכיוון דיזנגוף, מרחוב ריינס; שדרות שאול המלך, מרחוב ויצמן ועד אבן גבירול, לכיוון מערב. באיילון צפון ייחסמו היציאות לשדרות רוקח ולמרכז הירידים; באיילון דרום תתאפשר יציאה במחלף רוקח ופנייה ימינה לכיוון האוניברסיטה בלבד; דרך נמיר תיחסם לתנועה בשני הכיוונים, בין צומת גלילות לשלמה גורן (ההלכה), בשעות 19:30-22:00; בנתיבי איילון תתאפשר נסיעה לצפון ולדרום לאורך כל המרוץ. כמו כן, ייחסמו לתנועת כלי רכב הרחובות החוצים את ציר המרוץ, ולא תותר חניית כלי רכב בציר המרוץ.