דריכות בירושלים לקראת החלטת בריטניה שצפויה מחר (שלישי) בנוגע לצעדים נגד ישראל על-רקע מדיניות הבנייה בהתנחלויות. ההחלטה צפויה להתקבל ולהתפרסם במהלך דיון שיהיה בלונדון בין 14:00 ל-16:00 שעון מקומי, ובישראל עוקבים מקרוב אחר נוסח הצעדים שיגובשו.

שר החוץ הבריטי מיליבנד ומקבילו הישראלי סער ( צילום: Leon Neal/Getty Images, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert )

במוקד ההתלבטות של הבריטים עומדת האפשרות לבחור בין צעדים כלכליים נגד מוצרים שמקורם בהתנחלויות (כולל מוצרים ממזרח ירושלים ורמת הגולן) לבין סנקציות אישיות נגד ישראלים, או שילוב בין השניים.

בריטניה כבר הצהירה בשבועות האחרונים כי בכוונתה לבצע "איפוס מקיף" במדיניותה כלפי ההתנחלויות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד אמר כי ממשלתו בוחנת צעדים למניעת סחר עם ההתנחלויות, ובימים האחרונים דווח כי בין הצעדים הנשקלים נמצא איסור על סחר במוצרים ובשירותים מההתנחלויות.

בישראל מעריכים כי הרחבת אמברגו הנשק הבריטי אינה צפויה להיות חלק מרכזי בהחלטה. ההערכה היא כי הבריטים לא ירחיבו בשלב זה את מגבלות הנשק, בין היתר משום שהיקף האמל"ח הרלוונטי שנותר מצומצם יחסית, וזה שנמצא עדיין בריטי נחשב בישראל לחיוני.

הדיון על הצעדים מתקיים בדרג המדיני הבכיר בבריטניה, ובישראל נערכים גם לתגובה חריפה. בירושלים צפויים לפרסם הודעה תקיפה בעקבות ההחלטה, ובמסר הישראלי צפויה להישמע טענה שלפיה הממשלה הבריטית מתערבת בפוליטיקה הישראלית ובמערכת הבחירות המתקרבת באמצעות הטלת סנקציות דווקא בתקופה רגישה מבחינה פוליטית.

החרפה משמעותית ביחסים

המהלך הבריטי מגיע על-רקע החרפה משמעותית ביחסים בין המדינות. בריטניה כבר אותתה כי בכוונתה לנקוט צעדים מעשיים נגד הרחבת ההתנחלויות, לאחר שבמשך שנים הסתפקה בעיקר בגינויים ובהנחיות לחברות בריטיות להימנע מפעילות כלכלית בהתנחלויות.