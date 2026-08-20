נציב התלונות על השופטים אשר קולה מצא כמה תלונות נגד שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מיכל אגמון גונן מוצדקות. עם זאת, הוא לא מצא עילה להמליץ על נקיטת אמצעים משמעתיים נגדה.

גלריה השופטת מיכל אגמון גונן ( צילום: אתר בתי המשפט )

התלונות נגד השופטת הוגשו בגין חברות פעילה בפורום "וואטסאפ"; התבטאות שנחזתה כהנעה לפעולה; וכן המלצה על עורך דין המופיע בפניה. נקבע כי התנהלותה אינה מתיישבת עם חובות האיפוק והריסון המוטלות על שופט ועלולה לפגוע במראית פני הצדק ובאמון הציבור בניטרליות השיפוטית. לצד זאת, נקבע כי הפגמים שנמצאו אינם מצדיקים נקיטת הליך משמעתי, והומלץ לגבש כללים ברורים בדבר השתתפות שופטים ברשתות חברתיות ובפורומים מקוונים ובדבר מתן המלצות על עורכי דין.

התלונות

המתלוננים הלינו על חברותה הפעילה של שופטת מכהנת בפורום "וואטסאפ" של שדולת הנשים, המונה יותר מ-500 משתתפות. לטענתם, שדולת הנשים אינה גוף ניטרלי, אלא עמותה הפועלת בין היתר בזירה המשפטית והציבורית ויוזמת הליכים משפטיים, ועל כן חברותה של השופטת בפורום אינה עולה בקנה אחד עם כללי האתיקה לשופטים.

התלונות התמקדו בשני אירועים: באחד מהם פרסמה השופטת בפורום מודעת פרסומת שבה הוצגו מסרים שונים לגברים ולנשים, והוסיפה את המילים "לטיפולכן". באירוע אחר המליצה בפורום על עורך דין המופיע בפניה, תוך שתיארה אותו כ"הכי טוב". בהמשך נמחקה ההמלצה מהפורום.

השופטת אגמון דחתה את הטענות. לדבריה, מדובר בפורום מקצועי וסגור של משפטניות שנועד להחלפת ידע ולקידום שוויון מגדרי. באשר לפרסום המודעה הסבירה כי ביקשה לעורר שיח פנימי על ייצוג מגדרי סטריאוטיפי ולא להניע לפעולה. בנוגע להמלצה על עורך הדין מסרה כי ההודעה נועדה להישלח כהודעה פרטית, אך נשלחה בטעות לקבוצה כולה, וכי אין לה כל זיקה אישית או עסקית לאותו עורך דין. השופטת הוסיפה כי מחיקת ההודעה נועדה לצמצם את החשיפה הציבורית ולא להעלים ראיות.

מסקנות הנציב

בתום הבדיקה מצא הנציב את התלונות מוצדקות. בהחלטה נקבע כי פורום המונה יותר מ-500 משתתפות אינו יכול להיחשב מרחב פרטי או סגור במידה המצדיקה התבטאות של שופטת כאילו מדובר בשיח פרטי. עוד נמצא כי בפורום מתקיים גם שיח בנושאים פוליטיים וציבוריים השנויים במחלוקת, לעיתים בלשון בוטה, וכי שדולת הנשים עוסקת בין היתר בקידום מדיניות באמצעות כלים משפטיים ובייזום פעילות משפטית וציבורית. בנסיבות אלה נקבע כי חברותה הפעילה של שופטת מכהנת בפורום אינה מתיישבת עם חובות האיפוק והריסון המוטלות על שופט ועם הוראת כלל 24(ד) לכללי האתיקה לשופטים.

קולה. לא מצא עילה להמליץ על נקיטת אמצעים משמעתיים ( צילום: דוברות בתי המשפט )

קולה הדגיש כי אין בהחלטתו משום ביקורת על שדולת הנשים, על מטרותיה או על פעילותה. הקושי נעוץ בחברותה של שופטת מכהנת בפורום המזוהה עם גוף העוסק בין היתר בייזום הליכים משפטיים ובפעילות בנושאים המצויים במחלוקת ציבורית. נקבע כי על שופט להקפיד לא רק על עצמאותו ואי-תלותו בפועל, אלא גם על מראית פני הדברים ועל שמירת אמון הציבור בניטרליות השיפוטית.

באשר לפרסום המודעה בצירוף המילים "לטיפולכן", נקבע כי אין מדובר בשיתוף מידע בלבד. בהקשר שבו נכתבו הדברים היה בכיתוב כדי להתפרש כהנעה של חברות הפורום לפעולה נגד גורם חיצוני. שימוש בלשון המניעה לפעולה בפורום המצהיר על רצונו לפעול נגד אפליה מגדרית עלול להפוך את השופטת לשותפה אסטרטגית בייזום מהלכים שיפוטיים. התנהלות זו חורגת מן האיפוק המצופה משופט ועלולה לטשטש את הגבול הנדרש בין תפקידו השיפוטי לבין פעילותם של ארגוני החברה האזרחית.

בנוגע להמלצה על עורך הדין נקבע כי המלצה פומבית של שופטת על עורך דין המופיע בפניה, ובפרט תיאורו כ"הכי טוב", אינה ראויה ועלולה ליצור מראית עין של העדפה ולפגוע באמון הציבור בשוויון בין בעלי הדין ובאי משוא הפנים השיפוטי. העובדה שהפרסום נעשה, לדברי השופטת, בשל טעות טכנית, אינה מאיינת את הפגם האתי שנוצר. עם זאת, הנציב קיבל את הסברה של השופטת לעניין מחיקת ההודעה ולא מצא כי המחיקה נעשתה מתוך כוונה להעלים ראיות.

במסגרת בירור התלונות נבחנה גם הודעה אחרת שבה סייעה השופטת, באמצעות בתה, בהפניה למשרה משפטית. הנציב העיר כי שימוש במעמד השיפוטי לשם קידום עניינו של אדם אחר עלול לעורר קושי בהתאם לכללי האתיקה לשופטים.

לצד קבלת התלונות קבע כאמור הנציב כי הפגמים שנמצאו אינם מצדיקים המלצה על נקיטת הליך משמעתי או על סיום כהונתה של השופטת. קולה הורה למנהל בתי המשפט להסב את תשומת לבה של השופטת לכך שמוטב כי תנתק כל זיקה לפורום ותעזוב אותו.