ראשי מפלגות גוש השינוי פרסמוו הודעה בתום פגישתם ומסרו כי הם "רואים עין בעין באשר לדחיפות בכינונה של ממשלת חירום לאומית בראשות איזנקוט, והחלפתו של נתניהו בלשכת ראש הממשלה - בעדיפות עליונה ובהקדם". במהלך הפגישה הסביר יו"ר ביחד נפתלי בנט כי יש למצות את אפשרות האחדות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך לא דיווח על פריצת דרך בפגישה שערך עימו. מנגד, יו"ר ישר! גדי איזנקוט, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הציגו עמדה נחרצת המתנגדת לאחדות. ליברמן עצמו עדיין מאמין שאפשר לכונן שותפות עם המפלגות החרדיות.