משרד הבריאות קרא להחזיר פלפל שחור טחון של תבליני גל, המיוצר ע"י תבל תבלינים ודברי מזון בע"מ. בבדיקה של משרד הבריאות נמצאו רמות גבוהות מהמותר של אפלטוקסינים (רעלנים) והמוצר יוצר בניגוד לחקיקה. ההודעה מתייחסת למוצר באריזות הבאות: שם המוצר - פלפל שחור טחון; מותג - תבליני גל; שם היצרן - תבל תבלינים ודברי מזון בע"מ; תכולה - שקית במשקל 50 גרם; צנצנת פלסטיק במשקל 50 גרם; צנצנת פלסטיק במשקל 80 גרם; צנצנת פלסטיק במשקל 120 גרם. עדיף להשתמש עד: כל תאריכי תפוגה עד וכולל 02/2028. אפלטוקסינים הם רעלני פטריות, הנוצרים באופן טבעי, ועלולים לגרום למחלות ופגיעה ארוכת טווח.