שורדת השבי יוכבד ליפשיץ הגיבה לדבריו של איציק בונצל, משוריין הליכוד שכתב בפייסבוק כי "הלוואי והייתה דרך להחזיר אותך לידי חמאס". ליפשיץ ענתה לבונצל: "נתניהו שלח את המשוריין שלו להסית נגדי, כדי שלא ידברו על ההתרעות שהגיעו אליו, ועל שיחות האזהרה שהוא קיבל אישית שיכלו למנוע את המחדל. לא יעזרו לנתניהו השקרים וההשמצות, עם ישראל מבין היטב שהוא האחראי למחדל". יו"ר ישר! גזי איזנקוט הגיב גם הוא: "ממשלת המחדל בראשות נתניהו שיודעת רק להוביל לתהומות ולברוח מאחריות, מציגה עוד שפל מוסרי. מפלגה שאיבדה מזמן את הדרך. מנהיגות ראויה הייתה מרכינה ראש. מי ששריין אדם שמאחל לאזרח ישראלי להגיע לידי חמאס לא ראוי להוביל את העם הזה".