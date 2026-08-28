מפגינים חרדים הגיעו היום (שישי) לכלא עופר, במחאה על מעצר עריק חרדי, וחסמו לזמן קצר את התנועה בכביש 443 לכיוון ירושלים. כוחות ביטחון הגיעו למקום בניסיון לפתוח את הכביש ובמקום התפתחה סערה. במסגרת ניסיונות המשטרה לפזר את המפגינים, נעשה שימוש ברימוני הלם.

עימותים בין כוחות הביטחון למפגינים שהגיעו למחות על מעצר עריק חרדי במחסום עופר. ( צילום: לפי סעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים )

עימותים בין כוחות הביטחון למפגינים שהגיעו למחות על מעצר עריק חרדי במחסום עופר. ( צילום: לפי סעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים )

מהמשטרה נמסר כי האירוע החל לאחר שלוחמי מג"ב עצרו חשוד, תושב אשדוד בשנות ה-20 לחייו, שנהג ברכב גנוב. לאחר בדיקה, עלה כי הוא נפקד גיוס. לאחר חצי שעה, הפיצה האפליקציה "צבע שחור", המודיעה על מעצרי עריקים, כי אין צורך להגיע למקום "לאחר קבלת הבהרה שהבחור לא יוסגר למשטרה הצבאית".

רובם המכריע של 40 הצעירים החרדים שנמצאים כיום בבית הכלא הצבאי, נעצרו במפגש אקראי עם שוטרים או בניסיונות לצאת מהארץ. כמחצית מהם זוהו בנתב"ג, כשמטרתם הייתה להגיע לאירופה - ומשם להמשיך לאוקראינה כדי להעביר את תפילות ראש השנה בקברו של רבי נחמן מברסלב. אחד מהם, צעיר חרדי שנחקר בפרשת הונאה הנבדקת בלהב 433 - ובתום החקירה עלה שהוא עריק והוא הועבר למשטרה הצבאית.