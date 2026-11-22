כ-70% מפצועי הלחימה בשלוש השנים האחרונות חזרו לשירות בצה"ל, כך הודיע דובר צה"ל לקראת שבוע ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, שנפתח היום (ראשון). לפי הנתונים שפרסם הצבא, כיום מוכרים באגף השיקום במשרד הביטחון כ-31 אלף פצועים. שבוע ההוקרה, שמתקיים בהובלת אגף כוח האדם ובשיתוף אגף השיקום במשרד הביטחון וארגון נכי צה"ל, נועד להוקיר את הפצועים בגוף ובנפש ולהציג את מערך התמיכה והשיקום העומד לרשותם.

גלריה פינוי פצועים, ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

לצד נתוני החזרה לשירות, פרסם צה"ל גם נתונים על ההתמודדות עם ההשלכות הנפשיות של הלחימה. מתחילת המלחמה התקבלו כ-5,800 פניות ליחידות לתגובות קרב,מסגרת טיפולית של צה"ל ואגף השיקום במשרד הביטחון שמעניקה אבחון, סיוע נפשי וטיפול לחיילים משוחררים ולאנשי מילואים שמתמודדים עם מצוקה נפשית בעקבות אירועי לחימה או פעילות מבצעית. היחידה מטפלת בין היתר במי שחווים חרדות, קשיי שינה, זיכרונות טראומטיים ותסמינים של פוסט-טראומה. הטיפול ניתן ללא תשלום, גם ללא הכרה מוקדמת כנכה צה"ל.

כמו כן, התקיימו יותר מ-9,800 תהליכי עיבוד חוויות לחימה בהובלת מפקדים ובליווי קציני בריאות הנפש. בצה"ל מדגישים כי המעטפת הנפשית נועדה לסייע למשרתים להתמודד עם השפעות הלחימה, גם לאחר סיום שירותם הפעיל.

במסגרת שבוע ההוקרה יוצא לדרך לראשונה מיזם "חיבוק מבית", בהובלת מערך דובר צה"ל, מחלקת פצועים וחטיבת הנפגעים, בשיתוף מינהלת צה"ל בעיר באגף כוח האדם ועשר רשויות מקומיות ברחבי הארץ. במסגרת המיזם יתקיימו מפגשים בהשתתפות מפקדי צה"ל, ראשי הרשויות ופצועי צה"ל המתגוררים בתחומן. המפגשים יכללו פאנלים עם הפצועים במטרה להוקיר את תרומתם בקהילות שבהן הם חיים, ולהנגיש להם מידע על זכויותיהם ועל הסיוע העומד לרשותם.

אל"מ ד"ר אבי שינה, מפקד המרכז לשירותי רפואה בצה"ל, עם אחד הפצועים ( צילום: דובר צה"ל )

בצה"ל ציינו כי מתחילת השמה התקיימו 12 ימי סידורים ייעודיים לפצועים ברשויות שונות. במסגרת ימים אלה ניתנו לפצועים שירותים ומידע על זכויותיהם בתחומי התחבורה, המיסוי, הרישיונות והשכר, לצד סיוע בתחום בריאות הנפש. הפעילות התקיימה בשיתוף משרדי הממשלה וגורמים בצה"ל, במטרה להקל על הפצועים במיצוי זכויותיהם.

במקביל, אגף כוח האדם גיבש את תוכנית "בין הזמנים", שנועדה להעניק מעטפת למשרתי המילואים גם לאחר סיום שירות המילואים הפעיל. במסגרת התוכנית הוקם בית המילואים בכפר המכביה שבו צפויים להתקיים טקסי הוקרה, תוכניות עיבוד ופעילויות נוספות. לצורך הרחבת המענה הוקצו גם תפקידים חדשים, ובהם קציני מעטפת שירות ולכידות.

לציון שלוש שנות לחימה מאז מתקפת 7 באוקטובר, השיק צה"ל גם את אתר "פני הלחימה" , המאגד סיפורי קרב של לוחמים ולוחמות מכל החזיתות. באתר הוקם מתחם ייעודי לפצועים בגוף ובנפש שמציג סיפורי שיקום, התמודדות וצמיחה לאחר הפציעה.