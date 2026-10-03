איש התקשורת האמריקני הימני השנוי במחלוקת טאקר קרלסון ממשיך בשרשרת ההתבטאויות המקצינות שלו, ובריאיון שערך עם חבר פרלמנט בריטי לשעבר והתפרסם בסוף השבוע הוא תהה אם הייתה הצדקה להילחם בגרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. לדבריו, היטלר פלש לפולין בשל מחלוקת טריטוריאלית לגיטימית, ו"לבריטניה לא היה שום קשר לעניין".
צפו בקטע מהריאיון החל מ-31:53 דק':
הריאיון התקיים עם חבר המפלגה השמרנית, ג'ייקוב ריס-מוג, ועסק בתמיכתו בשליחת סיוע לאוקראינה במהלך המלחמה שלה עם רוסיה. הדיון גלש לסוגיית הרג אזרחים חפים מפשע, וריס-מוג אמר: "אני חושב שקשה מאוד היה לנהל את מלחמת העולם השנייה בלי שאנשים חפים מפשע ייהרגו".
קרלסון שאל אותו: "למה בכלל להילחם במלחמת העולם השנייה? היטלר אמר ש-15% מפולין היו פעם חלק מגרמניה ונמסרו בהסכם ורסאי. זה היה שטח גרמני עם גרמנים בתוכו. זו הייתה טענתו, ודרך אגב, זה היה נכון".
בהמשך הוסיף: "אני לא כאן כדי להגן על היטלר, אני רק אומר שהרעיון שהוא פשוט נכנס באקראי לפולין הוא שקר, וכולם מאמינים בו כי הם לא יודעים את העובדות. האמת היא שמגרמניה נחתכו חלקים גדולים והם ניתנו למדינה אחרת. זה הרתיח את הגרמנים. אולי לא היה צריך, אבל זה קרה. וזו הייתה ההצדקה לכך. לבריטניה לא היה שום קשר לעניין".
ריס-מוג ניסה להסביר לו שלבריטניה הייתה ברית הגנה עם פולין, אבל קרלסון התעקש: "הם (הבריטים) הרסו את האימפריה שלהם ואת המדינה שלהם במלחמה הזו, והם עדיין מעמידים פנים שהיא הייתה רעיון טוב, אבל היא לא הייתה".
בשלב זה התפתח ביניהם דיאלוג על מלחמת העולם השנייה שבו אמר ריס-מוג: "זה בסיסי. זו הייתה מערכה קלאסית של טוב מול רע". קרלסון: "האם בריטניה הרוויחה מזה? ריס-מוג: "עשינו את הדבר הנכון" קרלסון: "האם בריטניה מדינה טובה יותר ממה שהייתה?" ריס-מוג: "מאחר שהבסנו את היטלר? כן. אחרת היינו כולנו מדברים גרמנית" קרלסון: "למי אכפת?" ריס-מוג: "לי אכפת". קרלסון: "יש הרבה אנשים בבריטניה שלא יודעים לדבר אנגלית. אז היה נחמד שתהיה לפחות שפה אירופית אחת מדוברת במדינה שלך".
קרלסון, בעבר מגיש פופולרי ברשת פוקס, הוא כבר שנים אחד הקולות הבולטים בימין הפופוליסטי בארה"ב, ועד לפני כמה שנים נחשב לתומך מובהק של דונלד טראמפ. יחסיהם הידרדרו בשנים האחרונות והגיעו לשפל על רקע ההתנגדות של קרלסון למלחמה באיראן. כמעט במקביל, ועל רקע היחסים ההדוקים בין ארה"ב לממשלת נתניהו, הוא החל לקדם תיאוריות קונספירציה אנטישמיות ואנטי-ישראליות על כוח והשפעה של יהודים בפוליטיקה, בתקשורת ועוד. ביולי האחרון הודיע שיקים מפלגה חדשה והצהיר כי "ישראל הורסת את ארצי".