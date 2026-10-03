הריאיון התקיים עם חבר המפלגה השמרנית, ג'ייקוב ריס-מוג, ועסק בתמיכתו בשליחת סיוע לאוקראינה במהלך המלחמה שלה עם רוסיה. הדיון גלש לסוגיית הרג אזרחים חפים מפשע, וריס-מוג אמר: "אני חושב שקשה מאוד היה לנהל את מלחמת העולם השנייה בלי שאנשים חפים מפשע ייהרגו".

הריאיון התקיים עם חבר המפלגה השמרנית, ג'ייקוב ריס-מוג, ועסק בתמיכתו בשליחת סיוע לאוקראינה במהלך המלחמה שלה עם רוסיה. הדיון גלש לסוגיית הרג אזרחים חפים מפשע, וריס-מוג אמר: "אני חושב שקשה מאוד היה לנהל את מלחמת העולם השנייה בלי שאנשים חפים מפשע ייהרגו".

הריאיון התקיים עם חבר המפלגה השמרנית, ג'ייקוב ריס-מוג, ועסק בתמיכתו בשליחת סיוע לאוקראינה במהלך המלחמה שלה עם רוסיה. הדיון גלש לסוגיית הרג אזרחים חפים מפשע, וריס-מוג אמר: "אני חושב שקשה מאוד היה לנהל את מלחמת העולם השנייה בלי שאנשים חפים מפשע ייהרגו".

קרלסון שאל אותו: "למה בכלל להילחם במלחמת העולם השנייה? היטלר אמר ש-15% מפולין היו פעם חלק מגרמניה ונמסרו בהסכם ורסאי. זה היה שטח גרמני עם גרמנים בתוכו. זו הייתה טענתו, ודרך אגב, זה היה נכון".

קרלסון שאל אותו: "למה בכלל להילחם במלחמת העולם השנייה? היטלר אמר ש-15% מפולין היו פעם חלק מגרמניה ונמסרו בהסכם ורסאי. זה היה שטח גרמני עם גרמנים בתוכו. זו הייתה טענתו, ודרך אגב, זה היה נכון".

קרלסון שאל אותו: "למה בכלל להילחם במלחמת העולם השנייה? היטלר אמר ש-15% מפולין היו פעם חלק מגרמניה ונמסרו בהסכם ורסאי. זה היה שטח גרמני עם גרמנים בתוכו. זו הייתה טענתו, ודרך אגב, זה היה נכון".