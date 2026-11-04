הפרקליטות הגישה לבית המשפט העליון ערעור על קלות עונשו של אריה לוין, רופא מומחה בגסטרואנטרולוגיה ילדים ומנהל יחידה בבית החולים וולפסון, שהורשע באינוס ובביצוע מעשים מגונים בארבע נשים - שלוש מהן מטופלותיו ואחת אם לילד שטופל על ידו. על לוין נגזרו שש שנות מאסר בפועל, והפרקליטות מבקשת להחמיר בעונשו, בטענה כי העונש אינו משקף את חומרת המעשים, את ניצול מעמדו כרופא ואת הפגיעה הקשה והמתמשכת בנפגעות העבירה. בערעור טוענת הפרקליטות כי בית המשפט לא נתן משקל מספק לחומרה המיוחדת שבביצוע עבירות מין בידי רופא, תוך ניצול האמון שניתן בו והמצוקה הרפואית של הנפגעות.