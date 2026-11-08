יו"ר ש"ס אריה דרעי התייחס להודעה על פרישתו מרשימת המפלגה לכנסת ואמר כי "בשבוע שעבר הורו לי מועצת חכמי התורה שליט"א להמשיך לכהן כיו"ר תנועת ש"ס. לנוכח המשימות והאתגרים הרבים העומדים לפנינו, בכוונתי לצאת לסיורי עומק מקיפים לאורכה ולרחבה של הארץ. לשם כך, ביקשתי וקיבלתי את הסכמת מועצת חכמי התורה לפנות את מקומי ברשימת ש"ס לכנסת לטובת הנציגים הצעירים, שכבר הוכיחו את עצמם בעשייה הפרלמנטרית. במקביל, אמשיך לכנס את ישיבת סיעת ש"ס מדי שבוע כסדרן, להנחות את חברי הכנסת ולפקח מקרוב על עבודת החקיקה והוועדות בכנסת".