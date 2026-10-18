נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה להסביר בפוסט ב-Truth Social את הקלת הסנקציות על רוסיה, שמטרתן להקשות עליה להמשיך במלחמה. טראמפ כינה את החלטתו "פשוטה מאוד", וטען: "אני נמצא בעיצומו של משא ומתן להשגת שלום במלחמה, ואיני רוצה לעשות דבר שירחיק, בטיפשות, את רוסיה משולחן המו"מ". לדבריו חלה "התקדמות רבה", והוא טען ש"רוסיה עושה מעט מאוד, אם בכלל, כדי לסייע לאיראן". טראמפ התעלם מהשפעת המלחמה באיראן על מחירי הדלק, וטען שלנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי "לא אכפת" מהפגיעה בשוק הסולר: "הוא אינו רוצה לסיים את המלחמה הזו, וכנראה מעולם לא רצה".