יו"ר ישר! גדי איזנקוט הודיע כי הוא תומך בפסילת מועמדותו של יו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה לכנסת ה-26. בהודעת המפלגה נמסר: "את מה שנכתב ב-8 באוקטובר אי אפשר למחוק בפוסט הבהרה. יום אחרי הטבח, כשכבר היה ידוע על מאות נרצחים וחטופים, אבו שחאדה הגדיר את מתקפת חמאס 'אירוע היסטורי חשוב מבחינה צבאית, מדינית ואסטרטגית' - את הדברים האלה אי אפשר למחוק בפוסט הבהרה כמעט שלוש שנים אחר כך". עוד נמסר כי "ההבהרה המאוחרת של אבו שחאדה אינה מוחקת את מה שכתב בזמן אמת. עכשיו, כשמועמדותו עומדת למבחן, הוא מצהיר שלא תמך בטבח". מדובר בתמיכה הצהרתית, שכן למפלגה אין נציגות בוועדת הבחירות.