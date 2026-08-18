מפלגת ישראל ביתנו הודיע על צירופו של עו"ד יונתן יעקובוביץ, שכיהן כחבר מועצת העיר הרצליה מטעם המחנה הממלכתי. לפי ההודעה, יעקובוביץ הוא עורך דין מסחרי-אזרחי, יזם ומנהל פיתוח עסקי, בעל כ-15 שנות ניסיון בעולמות המשפט, העסקים והעשייה הציבורית. בנוסף הוא מוביל מאבקים למען איכות הסביבה, משמש כנציג קהילת הגולשים בוועדות התכנון הארציות, ונמנה עם יוזמי ומובילי התוכנית "עיר ללא פלסטיק". יעקובוביץ מסר: "החלטתי להצטרף לליברמן כיוון שהוא המנהיג שישראל צריכה בעת הזו - חזק, מנוסה, עם תפיסת עולם ברורה ואומץ לקבל החלטות ולעמוד מאחוריהן".