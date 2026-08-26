לפי צה״ל, בעוד המפקדים של הכוח הסכימו לבצע את הפעילות - הלוחמים בלבד הם אלו שסירבו לצאת אליה בגלל צירוף הפרמדיקית. בניסיון לשנות את החלטתם, המ"פ קיים איתם שיח שבו הסביר את חשיבות המשימה ודחיפותה - וגם רב החטיבה התיר להם לצאת אליה. אלא שלמרות זאת הלוחמים עמדו על שלהם וסירבו פקודה.

לפי צה״ל, בעוד המפקדים של הכוח הסכימו לבצע את הפעילות - הלוחמים בלבד הם אלו שסירבו לצאת אליה בגלל צירוף הפרמדיקית. בניסיון לשנות את החלטתם, המ"פ קיים איתם שיח שבו הסביר את חשיבות המשימה ודחיפותה - וגם רב החטיבה התיר להם לצאת אליה. אלא שלמרות זאת הלוחמים עמדו על שלהם וסירבו פקודה.

לפי צה״ל, בעוד המפקדים של הכוח הסכימו לבצע את הפעילות - הלוחמים בלבד הם אלו שסירבו לצאת אליה בגלל צירוף הפרמדיקית. בניסיון לשנות את החלטתם, המ"פ קיים איתם שיח שבו הסביר את חשיבות המשימה ודחיפותה - וגם רב החטיבה התיר להם לצאת אליה. אלא שלמרות זאת הלוחמים עמדו על שלהם וסירבו פקודה.

"אלו חיילים צעירים, חדשים בגדוד, הם לא יודעים עוד איך זה עובד", סיפר לוחם בפלוגת תומר המקבילה שמורכבת מלוחמים חרדים. "בהכשרה הכל מופרד ומוגדר, וכשמגיעים לגדוד חוטפים את הכאפה הזאת. לצערי עכשיו הם גם ישלמו עלייה".

"אלו חיילים צעירים, חדשים בגדוד, הם לא יודעים עוד איך זה עובד", סיפר לוחם בפלוגת תומר המקבילה שמורכבת מלוחמים חרדים. "בהכשרה הכל מופרד ומוגדר, וכשמגיעים לגדוד חוטפים את הכאפה הזאת. לצערי עכשיו הם גם ישלמו עלייה".

"אלו חיילים צעירים, חדשים בגדוד, הם לא יודעים עוד איך זה עובד", סיפר לוחם בפלוגת תומר המקבילה שמורכבת מלוחמים חרדים. "בהכשרה הכל מופרד ומוגדר, וכשמגיעים לגדוד חוטפים את הכאפה הזאת. לצערי עכשיו הם גם ישלמו עלייה".

לדבריו, ״זה מקומם ומרתיח שהמג״ד מאיים עליהם ככה. לכל אחד יש את הערכים עליהם גדל והם חשובים לו. לכל דתי יש את הזכויות שלו, והוא יכול לעמוד עליהן. אני יכול להבין אותם״. לצד זאת אמר הלוחם כי הוא גם מבין את הפרמדיקית בשטח, שרק נדרשה למלא את תפקידה. "לא רוצה שאף אחד יפגע, ולכן צריך למנוע את זה עוד לפני שזה קורה".

לדבריו, ״זה מקומם ומרתיח שהמג״ד מאיים עליהם ככה. לכל אחד יש את הערכים עליהם גדל והם חשובים לו. לכל דתי יש את הזכויות שלו, והוא יכול לעמוד עליהן. אני יכול להבין אותם״. לצד זאת אמר הלוחם כי הוא גם מבין את הפרמדיקית בשטח, שרק נדרשה למלא את תפקידה. "לא רוצה שאף אחד יפגע, ולכן צריך למנוע את זה עוד לפני שזה קורה".

לדבריו, ״זה מקומם ומרתיח שהמג״ד מאיים עליהם ככה. לכל אחד יש את הערכים עליהם גדל והם חשובים לו. לכל דתי יש את הזכויות שלו, והוא יכול לעמוד עליהן. אני יכול להבין אותם״. לצד זאת אמר הלוחם כי הוא גם מבין את הפרמדיקית בשטח, שרק נדרשה למלא את תפקידה. "לא רוצה שאף אחד יפגע, ולכן צריך למנוע את זה עוד לפני שזה קורה".