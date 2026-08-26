אירוע חריג של סירוב פקודה בפלחו״ד גדוד רותם של חטיבת גבעתי, שמורכב מבני ישיבות (ביינישים). הכוח, שפועל כעת ברצועת עזה, נדרש לצאת הלילה (בין שלישי לרביעי) לפעילות מבצעית שכללה סיור מבצעי בנמ״ר - אך כשנודע ללוחמים שפרמדיקית תחבור אליהם, הם סירבו פקודה והפעילות בוטלה. לפי צה״ל, האירוע יתוחקר והחיילים ייענשו בהתאם להחלטת המפקדים.
לפי צה״ל, בעוד המפקדים של הכוח הסכימו לבצע את הפעילות - הלוחמים בלבד הם אלו שסירבו לצאת אליה בגלל צירוף הפרמדיקית. בניסיון לשנות את החלטתם, המ"פ קיים איתם שיח שבו הסביר את חשיבות המשימה ודחיפותה - וגם רב החטיבה התיר להם לצאת אליה. אלא שלמרות זאת הלוחמים עמדו על שלהם וסירבו פקודה.
"אלו חיילים צעירים, חדשים בגדוד, הם לא יודעים עוד איך זה עובד", סיפר לוחם בפלוגת תומר המקבילה שמורכבת מלוחמים חרדים. "בהכשרה הכל מופרד ומוגדר, וכשמגיעים לגדוד חוטפים את הכאפה הזאת. לצערי עכשיו הם גם ישלמו עלייה".
לדבריו, ״זה מקומם ומרתיח שהמג״ד מאיים עליהם ככה. לכל אחד יש את הערכים עליהם גדל והם חשובים לו. לכל דתי יש את הזכויות שלו, והוא יכול לעמוד עליהן. אני יכול להבין אותם״. לצד זאת אמר הלוחם כי הוא גם מבין את הפרמדיקית בשטח, שרק נדרשה למלא את תפקידה. "לא רוצה שאף אחד יפגע, ולכן צריך למנוע את זה עוד לפני שזה קורה".
הלוחם אמר ל-ynet כי יחד עם הפלוגה החרדית נמצאת כעת פרמדיקית - אך שצה"ל מצא לכך פתרון. "פיזית היא עכשיו איתנו בפלוגה", אמר. "אנחנו משתדלים כמה שפחות להיות בסביבה ובנפרד ממגורי הבנות ששם היא נמצאת. היא לא נכנסת איתנו לנמ״ר, ודואגים שנהיה בשני נמ״רים נפרדים, אז אין בעיה. היא איתנו במוצב, אבל צה״ל זה לא תוכנית כבקשתך, עושים מה שאפשר. הנה, היא לא איתנו במגורים, וזה מסתדר. תמיד אפשר להגיע לפתרון, צריך לדאוג לזה, עצוב מאוד שבמקרה הזה לא הצליחו".
אלא שבמקרה המתואר, הצורך המבצעי התעלה על היכולת לתכנן בקפדנות את הרכב המשימה - וסירוב הפקודה של הלוחמים הוביל לביטולה.
לאחרונה התפרסמה ב-ynet כוונת סגירת הפלוגה החרדית ״תומר״, שלוחמיה מוטמעים כעת בפלוגה מעורבת של חילונים וחרדים. הלוחם, שמכיר את המורכבות מקרוב, הוסיף: ״קיימים בצבא הרבה פערים לציבור הדתי והחרדי. בפועל, זה קורה, לא משנה כמה ננסה, זה יקרה. אם מישהו מרים יד ואומר שזה פוגע בערכים שלו - זו זכותו. יש כל כך הרבה מקרים שלא מדווחים, מקרה כמו זה שכן מדווח - כואב לראות שהוא נענש על זה״.
מדובר צה"ל נמסר: "כוח מגדוד רותם, הפועל במרחב רצועת עזה, נדרש הלילה לבצע פעילות מבצעית, שכללה סיור מבצעי במסגרתו נדרש הכוח להשתמש בנמ"ר. בהתאם לפקודת השירות המשותף, חיילים בעלי אורח חיים דתי זכאים לבצע פעילות מבצעית במסגרת מגדרית, מלבד במקרים חריגים. במקרה המתואר, הכוח סירב לבצע את הפעילות המבצעית, ובעקבות זאת הפעילות בוטלה. האירוע מתוחקר, ובהתאם לממצאיו יינקטו צעדים פיקודיים".