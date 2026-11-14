ארבעה בני אדם נפצעו היום (שבת) בכפר מנדא לאחר שאלמונים השליכו רימון רסס לעבר מסעדה. אישה כבת 60 נפגעה באורח אנוש. כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירה. "הכתובת הייתה על הקיר", סיפרו תושבים.

ארבעה בני אדם נפצעו היום (שבת) בכפר מנדא לאחר שאלמונים השליכו רימון רסס לעבר מסעדה. אישה כבת 60 נפגעה באורח אנוש. כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירה. "הכתובת הייתה על הקיר", סיפרו תושבים.

ארבעה בני אדם נפצעו היום (שבת) בכפר מנדא לאחר שאלמונים השליכו רימון רסס לעבר מסעדה. אישה כבת 60 נפגעה באורח אנוש. כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירה. "הכתובת הייתה על הקיר", סיפרו תושבים.

צוותי מד"א פינו את ארבעת הפצועים לבית החולים רמב"ם בחיפה וביה"ח האיטלקי בנצרת. בין הפצועים: אישה כבת 60 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, גבר ואישה כבני 50 במצב בינוני ואחד נוסף במצב קל.

צוותי מד"א פינו את ארבעת הפצועים לבית החולים רמב"ם בחיפה וביה"ח האיטלקי בנצרת. בין הפצועים: אישה כבת 60 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, גבר ואישה כבני 50 במצב בינוני ואחד נוסף במצב קל.

צוותי מד"א פינו את ארבעת הפצועים לבית החולים רמב"ם בחיפה וביה"ח האיטלקי בנצרת. בין הפצועים: אישה כבת 60 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, גבר ואישה כבני 50 במצב בינוני ואחד נוסף במצב קל.