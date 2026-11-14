ארבעה בני אדם נפצעו היום (שבת) בכפר מנדא לאחר שאלמונים השליכו רימון רסס לעבר מסעדה. אישה כבת 60 נפגעה באורח אנוש. כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירה. "הכתובת הייתה על הקיר", סיפרו תושבים.
צוותי מד"א פינו את ארבעת הפצועים לבית החולים רמב"ם בחיפה וביה"ח האיטלקי בנצרת. בין הפצועים: אישה כבת 60 במצב אנוש, תוך כדי פעולות החייאה, גבר ואישה כבני 50 במצב בינוני ואחד נוסף במצב קל.
חובש רפואת חירום במד"א איאד היבי סיפר: "כשהגענו למקום ראינו המולה ומספר אנשים שנפצעו. סיפרו לנו שהם נפצעו מרימון. התחלנו בטיפול רפואי לכל הפצועים, אישה כבת 60 נפצעה באורח אנוש, מיד ביצענו פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה אנוש ואנחנו ממשיכים להילחם על חייה".
שוטרים שהוזנקו למקום האירוע, החלו באיסוף ממצאים מהזירה ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע והנסיבות בבדיקה. לפי הערכות, האלמונים חיפשו יעד ושלא מצאו אותו - פגעו בעסק של קרוב משפחתו.
בימי שבת האזור מושך אליו רבים. מבקרים שהיו במקום סיפרו: "הפיצוץ הרעיד את כל האזור. חשבנו שהתפוצץ טיל במקום. ראינו זכוכיות מתעופפות לכל עבר, אנשים רצים, נשים וילדים בוכים. מיהרנו לתפוס מחסה. אם היינו קרובים יותר, היינו עלולים להיהרג".