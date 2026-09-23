אחרי שבג"ץ הקפיא את העברתם של הכספים הקואליציוניים , הזהיר מנכ"ל החטיבה להתיישבות הושעיה הררי במכתב ששיגר לממשלה כי מדובר בכספים חיוניים, ושהקפאתם תגרום לקריסה של יישובים בפריפריה. במכתב אחר מתריעים מנכ"לי החברות המפעילות את השירות הלאומי-אזרחי כי ביטול העברת הכספים יגרום לעצירת שירותם של אלפי מתנדבים כבר לאחר חג הסוכות. מחר (חמישי) יתכנס בג"ץ כדי לדון בעתירה נגד העברת הכספים, והשופט דוד מינץ שיעמוד בראש ההרכב יצטרך לקבל החלטות.

"עצירת הכספים בעקבות החלטת בג"ץ היא מכה ישירה וקשה ביישובים המורכבים והחלשים ביותר בפריפריה ובאזורי העדיפות הלאומית", קבע מנכ"ל החטיבה להתיישבות במכתבו.

גלריה האזהרה שהועברה לממשלה: יישובים ייקרסו ( צילום: שלו שלום )

לדבריו, "מדובר בתקציבים קריטיים המיועדים לטיפולי עומק ביישובים שנמצאים בעיצומם של משברים מבניים ועמוקים, או ביישובים חדשים שרק עולים על הקרקע. הטיפול שחטיבת ההתיישבות מובילה אינו מסתכם בתמיכה כספית, אלא כולל מעטפת מקצועית מלאה של בעלי תפקידים ייעודיים כמו מנהלי קהילה, רכזי קליטה וחינוך ותקציבי פיתוח ותשתיות. התקציבים המאושרים לשנת 2025 מסתיימים בימים אלה ממש. ללא חידוש מיידי שלהם, המשמעות הראשונית והמיידית תהיה גל פיטורים מיידי של בעלי מקצוע בשטח, עצירת תהליכי קליטה ופגיעה אנושה בתשתיות הפיזיות והקהילתיות".

הררי אף סיפק נתונים לגבי יישובים במשבר שנמצאים בסכנת קריסה בשל החלטת בג"ץ. לפי הנכתב, אחד מהם הוא נווה איתן שבעמק המעיינות, המצוי בהליך שיקום. בשל הקפאת הכספים בקרוב יפוטר מנהל הקהילה ותיעצר התמיכה התקציבית למבנים במושב. במקביל ביישוב רמת טראמפ יפוטרו בקרוב מנכ"ל היישוב, רכזת החינוך, פרויקטור הבינוי, רכזת הקליטה, ותיפסק הקמה של מבני ציבור רבים.

לא רק בצפון, אלא גם בדרום, בקיבוץ סמר שבערבה המצוי בתהליך הבראה בשל משבר כלכלי, עצירת הכספים תוביל ל"פיטורים מידיים" של אנשי המקצוע שנשכרו לסייע לו. וביישוב עיר אובות, הסמוך לחצבה שבערבה, החלטת בג"ץ תוביל לפגיעה בשיקום תשתיות במקום. יישובים נוספים בדרום שבסכנת קריסה או ייפגעו קשה אם בג"ץ לא יחזור בו מהחלטתו הם חירן שבנגב, צוחר שבעוטף עזה ופדויים שבמועצה אזורית מרחבים, שלגביו כתב המנכ"ל כי "קטיעת ההליך תרסק את האמון העדין שנבנה מול התושבים והמועצה ותחזיר את היישוב לאחור".

"עצירה של תמיכה באמצע תהליך אינה רק הקפאה - היא מייצרת אפקט צניחה קשה", סיכם המנכ"ל במכתב. "יישוב שנמצא בעיצומו של תהליך שיקום, שנעצר בבת אחת, חוזר לנקודה גרועה בהרבה מזו שהיה בה מלכתחילה, תוך אובדן אמון מוחלט של התושבים במערכת".

מכתב מנכ"לי העמותות

כאמור, מכתב חמור לא פחות נשלח הבוקר בידי שבעת מנכ"לי העמותות המפעילות את מערך השירות הלאומי-אזרחי למנכ"לית רשות השירות הלאומי-אזרחי עדי וולס, שבו התריעו כי הקפאת הכספים על ידי בג"ץ תביא לעצירה מוחלטת של פעילות 4,000 בנות ובני שירות שלא יוכלו לחזור לשירות מיד לאחר חג הסוכות.

"זה כשמונה חודשים אנו מתריעים על בעיה בתקציב תקני החינוך לשנת תשפ"ח 2027-2026", מסרו. "בצל המצוקה, הממשלה הקצתה תקציב ייעודי בסך 74 מיליון שקל עבור תקנים אלו. תקציב זה אושר בממשלה ובוועדת הכספים ועל בסיסו אושרו 4,000 מתנדבים להגיע ולשרת במוסדות החינוך. בעקבות עצירת התקציב, הרינו להתריע שהמשמעות היא ש-4,000 מתנדבות ומתנדבי השירות הלאומי שהתחילו את שנת ההתנדבות ב-1 בספטמבר 2026 בתקני חינוך - גני ילדים, בתי ספר, תיכונים, חינוך מיוחד לסוגיו ומסגרות תקשורת וכדומה - לא יחזרו לשירותם ולא נוכל להעביר להם את 'דמי הכיס' לחודש ספטמבר 2026. אנו תקווה כי יימצא פתרון מיידי להעביר את התקציב הכול-כך חיוני הזה, אולם מחובתנו לעדכן בהשלכות ככל שהתקציב לא ישוחרר".

לפי נתונים שהתקבלו לבקשת ynet ממשרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות, הרי שנכון להיום מוקפאים על ידי בג"ץ יותר מ-100 מיליון שקלים שאושרו עבור הפעילויות השוטפות של החטיבה להתיישבות במרחב הכפרי בגליל, בגולן, בנגב וביהודה ושומרון, וכן בנוגע לפעילות של זהות יהודית. המשבר החמור נוצר משום שיישובים ועמותות ברחבי הארץ כבר הוציאו כספים בהתבסס על המענק של הכספים הקואליציוניים, אולם כעת נכנסו לבור כלכלי בשל הקפאתם.