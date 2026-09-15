מחלקת המדינה האמריקנית קוראת לאזרחי ארה"ב לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, ומזהירה מפני ירי טילים וכטב"מים מאיראן, אירועי טרור, השלכות המלחמה באזור וכן מפני מעצרים בשל פעילות ברשתות החברתיות. אזהרת המסע מוגדרת ברמה 3, "שקלו מחדש את הנסיעה", ואילו לאזור הגבול עם תימן נקבעה הרמה הגבוהה ביותר, 4 - "אל תיסעו". האמריקנים הדגישו בין היתר כי אזרחים נעצרו בסעודיה בשל פוסטים ישנים, שיתופים ואף לייקים שנחשבו ביקורתיים כלפי השלטון, גם כאשר פורסמו מחוץ למדינה. לפי מחלקת המדינה, הרשעות הקשורות לפעילות ברשת הובילו במקרים מסוימים לעונשי מאסר של עד 45 שנה.