נפרדים מבן גביר? גורמים בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו העבירו מסרים ליו"ר ישר! גדי איזנקוט, שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה, שלפיהם אם ייפתח שיח על הקמת ממשלת אחדות נתניהו והליכוד לא יתעקשו לצרף אליה את עוצמה יהודית.
נתניהו הגביר בימים האחרונים את הקריאות לאחדות עם מפלגות גוש השינוי, ככל הנראה בעקבות ההערכה כי איזנקוט יצליח להרכיב ממשלה ויזיז את נתניהו מתפקידו. זאת למרות שלאורך הקמפיין טען נתניהו כי בכל ממשלה שיקים ישמור על שותפיו, וציין בשמם את יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'
אלא שכעת נתניהו מבין שהוא לא יכול לעמוד בהבטחה הזו אם אכן תקום ממשלת אחדות, והחל להעביר את המסרים בעניין אי צירופו של בן גביר לגוש. גורם בגוש השינוי תהה איך הדברים מסתדרים עם ההבטחה שנתן נתניהו לבן גביר, ונענה כי "גם כך יש ביקורת בינלאומית על התנהלותו של בן גביר. הוא פשוט לא יצטרף, הוא לא יהיה חלק מהממשלה".
לא מן הנמנע שנתניהו מנסה להיפרד מבן גביר גם ללא תלות בממשלת אחדות, אך הקמתה בידי איזנקוט מספקת לו תירוץ טוב. רק בסוף ספטמבר, נזכיר, פורסם ב-ynet כי גורמים בסביבות נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יצאו נגד בן גביר ודרשו מנתניהו שלא יצרף אותו לממשלה הבאה. אחד ממקורביו של הנשיא אמר אז כי "ממשלה עם בן גביר היא לא אופציה". לפי הפרסום, הנשיא מעוניין "לפקח" על כך שראש הממשלה לא ישתף איתו פעולה, וייתכן שגם לא עם סמוטריץ'.
עוד לפני הבחירות גבר המתח בין השניים, שכן נתניהו הבהיר שוב ושוב כי אין בכוונתו להעניק לבן גביר את התיק לביטחון הפנים בממשלה הבאה - וגם לא את משרד הביטחון או המשפטים. זאת למרות שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הכריז במהלך מערכת הבחירות כי בכוונתו לדרוש מנתניהו את תיק הביטחון.
במפלגת עוצמה יהודית תקפו אז את נתניהו בתגובה, ואמרו כי "יצא המרצע מן השק: אמירות ראש הממשלה, שלפיהן גם משרד הביטחון, גם המשרד לביטחון לאומי וגם המשפטים יישארו בידי הליכוד, מחזקים את המסקנה כי התקבלה החלטה להוציא מהקואליציה את השר בן גביר ועוצמה יהודית, לצרף במקומו את איזנקוט, ולהעניק את התיקים הללו לשמאל".