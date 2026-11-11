נתניהו הגביר בימים האחרונים את הקריאות לאחדות עם מפלגות גוש השינוי, ככל הנראה בעקבות ההערכה כי איזנקוט יצליח להרכיב ממשלה ויזיז את נתניהו מתפקידו. זאת למרות שלאורך הקמפיין טען נתניהו כי בכל ממשלה שיקים ישמור על שותפיו, וציין בשמם את יו"ר עוצמה יהודית

נתניהו הגביר בימים האחרונים את הקריאות לאחדות עם מפלגות גוש השינוי, ככל הנראה בעקבות ההערכה כי איזנקוט יצליח להרכיב ממשלה ויזיז את נתניהו מתפקידו. זאת למרות שלאורך הקמפיין טען נתניהו כי בכל ממשלה שיקים ישמור על שותפיו, וציין בשמם את יו"ר עוצמה יהודית

אלא שכעת נתניהו מבין שהוא לא יכול לעמוד בהבטחה הזו אם אכן תקום ממשלת אחדות, והחל להעביר את המסרים בעניין אי צירופו של בן גביר לגוש. גורם בגוש השינוי תהה איך הדברים מסתדרים עם ההבטחה שנתן נתניהו לבן גביר, ונענה כי "גם כך יש ביקורת בינלאומית על התנהלותו של בן גביר. הוא פשוט לא יצטרף, הוא לא יהיה חלק מהממשלה".

אלא שכעת נתניהו מבין שהוא לא יכול לעמוד בהבטחה הזו אם אכן תקום ממשלת אחדות, והחל להעביר את המסרים בעניין אי צירופו של בן גביר לגוש. גורם בגוש השינוי תהה איך הדברים מסתדרים עם ההבטחה שנתן נתניהו לבן גביר, ונענה כי "גם כך יש ביקורת בינלאומית על התנהלותו של בן גביר. הוא פשוט לא יצטרף, הוא לא יהיה חלק מהממשלה".

אלא שכעת נתניהו מבין שהוא לא יכול לעמוד בהבטחה הזו אם אכן תקום ממשלת אחדות, והחל להעביר את המסרים בעניין אי צירופו של בן גביר לגוש. גורם בגוש השינוי תהה איך הדברים מסתדרים עם ההבטחה שנתן נתניהו לבן גביר, ונענה כי "גם כך יש ביקורת בינלאומית על התנהלותו של בן גביר. הוא פשוט לא יצטרף, הוא לא יהיה חלק מהממשלה".