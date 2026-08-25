רון בן משה, לשעבר מנכ"לית המפלגה, האשימה את גנץ שהוא "גורם נזק למחנה השינוי", ואמרה כי לא תיקח חלק "במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים". לדבריה, "המאמץ לייצר אחדות הוא ראוי מאין כמוהו, אלא שלטעמי בדרך הנוכחית ובעת הזו, לא רק שהמאמץ עלול להיות לשווא - אלא אף עלול לגרום נזק".

רון בן משה, לשעבר מנכ"לית המפלגה, האשימה את גנץ שהוא "גורם נזק למחנה השינוי", ואמרה כי לא תיקח חלק "במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים". לדבריה, "המאמץ לייצר אחדות הוא ראוי מאין כמוהו, אלא שלטעמי בדרך הנוכחית ובעת הזו, לא רק שהמאמץ עלול להיות לשווא - אלא אף עלול לגרום נזק".

רון בן משה, לשעבר מנכ"לית המפלגה, האשימה את גנץ שהוא "גורם נזק למחנה השינוי", ואמרה כי לא תיקח חלק "במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים". לדבריה, "המאמץ לייצר אחדות הוא ראוי מאין כמוהו, אלא שלטעמי בדרך הנוכחית ובעת הזו, לא רק שהמאמץ עלול להיות לשווא - אלא אף עלול לגרום נזק".

המהלך של ח"כ רון בן משה משקף את מה שקורה בימים אלה בכחול לבן. גורמים בכירים במפלגה טענו כאמור כי גנץ "לוקח את המפלגה לאבדון", מחליש את הסיכוי של גוש השינוי להקים ממשלה ולהחליף את נתניהו - ופוגע בח"כים שנותרו בסיעה, ובהם מיכאל ביטון, אלון שוסטר ופנינה תמנו-שטה.

המהלך של ח"כ רון בן משה משקף את מה שקורה בימים אלה בכחול לבן. גורמים בכירים במפלגה טענו כאמור כי גנץ "לוקח את המפלגה לאבדון", מחליש את הסיכוי של גוש השינוי להקים ממשלה ולהחליף את נתניהו - ופוגע בח"כים שנותרו בסיעה, ובהם מיכאל ביטון, אלון שוסטר ופנינה תמנו-שטה.

המהלך של ח"כ רון בן משה משקף את מה שקורה בימים אלה בכחול לבן. גורמים בכירים במפלגה טענו כאמור כי גנץ "לוקח את המפלגה לאבדון", מחליש את הסיכוי של גוש השינוי להקים ממשלה ולהחליף את נתניהו - ופוגע בח"כים שנותרו בסיעה, ובהם מיכאל ביטון, אלון שוסטר ופנינה תמנו-שטה.