צה"ל תקף אחרי הצהריים (שישי) באופן חריג מחבל סורי בגבול שבין סוריה ללבנון, באזור אל-הרמל. שעות אחרי הדיווחים על התקיפה בחוש א-סייד עלי במזרח לבנון, דובר צה"ל אישר כי היעד היה יוסף עלי אלחסון שפעל בהכוונת איראן.
לפי הצבא, המחבל "קידם מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום סוריה, בהכוונת משטר הטרור האיראני". בהודעת דובר צה"ל נכתב עוד כי לאורך השנה האחרונה, אלחסון קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל שסוכלו.
בין מתווי הטרור שקודמו היו שיגורים של רחפני נפץ ורקטות נגד הכוחות הפועלים בדרום סוריה. "צה"ל ימשיך לפעול כל העת להסרת איומים מיידיים בכל גזרה", נמסר, ולצד זאת הודגש כי "צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון".
מוקדם יותר משרד הבריאות בלבנון עדכן כי בתקיפה שאירעה בחוש א-סייד עלי נפצעו שישה בני אדם, חמישה מהם סורים. לא נמסר אם היו הרוגים. עוד קודם לכן, ברשת "אל-מיאדין" הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה דיווחו כי התקיפה בוצעה באמצעות כטב"ם של צה"ל.
בתוך כך, מקור ביטחוני לבנוני סיפר לערוץ אל-חדת' הסעודי על תפיסה משמעותית של חומר נפץ במזרח לבנון. לדבריו, "500 ק"ג חומר נפץ נתפסו ברכב במחסום ביטחוני באזור דהר אל-בידר באזור אל-בקאע". הוא הוסיף כי חומר הנפץ נתפס אצל שני פעילים המשתייכים לחיזבאללה, שהועברו למשטרה הצבאית. הגורם העריך גם ש"כמות חומר הנפץ מעידה על מזימה להתנקש בחיי אישיות בכירה".