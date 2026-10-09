צה"ל תקף אחרי הצהריים (שישי) באופן חריג מחבל סורי בגבול שבין סוריה ללבנון, באזור אל-הרמל. שעות אחרי הדיווחים על התקיפה בחוש א-סייד עלי במזרח לבנון, דובר צה"ל אישר כי היעד היה יוסף עלי אלחסון שפעל בהכוונת איראן.

לפי הצבא, המחבל "קידם מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום סוריה, בהכוונת משטר הטרור האיראני". בהודעת דובר צה"ל נכתב עוד כי לאורך השנה האחרונה, אלחסון קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל שסוכלו.

מבנה שהותקף באל-הרמל במהלך המלחמה. נובמבר 2024 ( צילום: Sam SKAINEH / AFP )

בין מתווי הטרור שקודמו היו שיגורים של רחפני נפץ ורקטות נגד הכוחות הפועלים בדרום סוריה. "צה"ל ימשיך לפעול כל העת להסרת איומים מיידיים בכל גזרה", נמסר, ולצד זאת הודגש כי "צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון".

מוקדם יותר משרד הבריאות בלבנון עדכן כי בתקיפה שאירעה בחוש א-סייד עלי נפצעו שישה בני אדם, חמישה מהם סורים. לא נמסר אם היו הרוגים. עוד קודם לכן, ברשת "אל-מיאדין" הלבנונית שמזוהה עם חיזבאללה דיווחו כי התקיפה בוצעה באמצעות כטב"ם של צה"ל.