הסנאטור הרפובליקני מיץ' מקונל חזר אתמול לסנאט בכיסא גלגלים לאחר היעדרות של יותר משלושה חודשים. מקונל בן ה-84, מנהיג המפלגה בסנאט בעבר, נעדר מפעילות מאז שנפל בביתו באמצע חודש יוני, אירוע שהוביל לאשפוז ולתקופת שיקום. חזרתו מגיעה על רקע שאלות וקונספירציות שעלו לאחרונה בנוגע למצבו ולכשירותו הרפואית להמשיך בתפקידו עד לסיום כהונתו בינואר הקרוב. בהצהרה שפרסמה לשכתו לרגל החזרה מסר מקונל כי "ההחלמה שלי הייתה תהליך ארוך ולעיתים קרובות מתסכל, וההשפעות המתמשכות של מחלת הפוליו מהילדות לא הפכו את זה לקל יותר".