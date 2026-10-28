המשטרה עדכנה הבוקר (רביעי) על השינויים בהסדרי התנועה לקראת "מרוץ לילה" שיתקיים הערב בתל אביב. המרוץ יתקיים החל משעה 19:30 ועד חצות, זה המסלול:

הרחובות הבאים ברחבי העיר ייחסמו לתנועת כלי רכב החל משעה 18:00: שדרות רוקח, מרחוב שטרית ועד רחוב אבן גבירול, בשני הכיוונים; רחוב אייזיק רמבה לכיוון שדרות רוקח, מכיכר דרייב אין; רחוב ירוחם משל לכיוון שדרות רוקח, מהירידה לאיילון דרום; רחוב אבן גבירול, משדרות רוקח ועד שדרות שאול המלך, בשני הכיוונים; רחוב יהודה המכבי לכיוון אבן גבירול, מרחוב ויצמן; שדרות נורדאו לכיוון אבן גבירול, מרחוב דיזנגוף; רחוב פנקס לכיוון אבן גבירול, מרחוב ויצמן; רחוב ז'בוטינסקי לכיוון אבן גבירול - ממזרח מרחוב רמז, וממערב מרחוב סוקולוב; רחוב ארלוזורוב לכיוון אבן גבירול, מרחוב ויצמן; רחוב בלוך לכיוון אבן גבירול, מרחוב ארלוזורוב; שדרות בן גוריון, מאבן גבירול ועד בן יהודה, בשני הכיוונים; רחוב שלמה המלך לכיוון שדרות בן גוריון, מרחוב גורדון; רחוב דיזנגוף לכיוון דרום, מרחוב ז'בוטינסקי ועד שדרות ח"ן; ולכיוון צפון, מרחוב קפלן ועד שדרות בן גוריון; רחוב י"ל גורדון לכיוון דיזנגוף, מרחוב הירקון; רחוב פרישמן לכיוון דיזנגוף, מרחוב ריינס; שדרות שאול המלך, מרחוב ויצמן ועד אבן גבירול, לכיוון מערב.

באיילון ובדרך נמיר ייערכו השינויים הבאים: באיילון צפון ייחסמו היציאות לשדרות רוקח ולמרכז הירידים; באיילון דרום תתאפשר יציאה במחלף רוקח ופנייה ימינה לכיוון האוניברסיטה בלבד; דרך נמיר תיחסם לתנועה בשני הכיוונים, בין צומת גלילות לשלמה גורן (ההלכה), בשעות 19:30-22:00; בנתיבי איילון תתאפשר נסיעה לצפון ולדרום לאורך כל המרוץ.

כמו כן, ייחסמו לתנועת כלי רכב הרחובות החוצים את ציר המרוץ, ולא תותר חניית כלי רכב בציר המרוץ.

מירוץ הלילה של תל אביב, 2019 ( צילום: מוטי קמחי )

מאות שוטרים ממחוז תל אביב ולוחמי מג"ב, מתנדבי כיתות הכוננות וכוחות אבטחה, ייפרסו בכניסות למתחם הכינוס והסיום של האירוע שיתקיים בגני יהושע, ולאורך מסלול המרוץ ברחבי העיר תל אביב בכוחות מתוגברים. זאת במטרה לשמור על הסדר הציבורי, להכווין את התנועה ולאבטח את באי האירוע.

המשטרה פרסמה גם הנחיות לציבור, ולפיהן יש להימנע משימוש בכלי רכב בצירים וברחובות שייחסמו; מומלץ להשתמש בקווי התחבורה הציבורית. יש להתעדכן במוקדי השירות ובאתרי האינטרנט של חברות התחבורה הציבורית בדבר השינויים ומעברי תחנות האוטובוס, נוכח הסדרי התנועה הזמניים; ביום האירוע יסומנו החסימות ודרכי הגישה באפליקציית Waze, ומומלץ להתעדכן בהתאם.

במד"א עדכנו כי בארגון ערוכים לאבטח רפואית את עשרות אלפי המשתתפים. כוחות מד"א הכוללים חובשים, פרמדיקים ומגישי עזרה ראשונה, ייפרשו לאורך כל המסלול ויאבטחו רפואית את הרצים שירוצו במקצים השונים, בהם 15 ק"מ, 10 ק"מ ו-5 ק"מ באמצעות אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, אופנועי מד"א וחוליות עזרה ראשונה רגליות, בכדי להעניק טיפול רפואי בשטח למי שיזדקק לכך. בנקודת הסיום הוקמה מרפאת טיפול נמרץ הכוללת בריכות קרח לטיפול בפגיעות חום.