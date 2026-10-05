שלוש סייעות בגן ילדים בשרון נעצרו בחשד להתעללות ואלימות כלפי פעוטות, לאחר שעל פי החשד הן תועדו מרימות ילדים בכוח, מטיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ואף משליכות לעברם חפצים.

שלוש סייעות בגן ילדים בשרון נעצרו בחשד להתעללות ואלימות כלפי פעוטות, לאחר שעל פי החשד הן תועדו מרימות ילדים בכוח, מטיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ואף משליכות לעברם חפצים.

שלוש סייעות בגן ילדים בשרון נעצרו בחשד להתעללות ואלימות כלפי פעוטות, לאחר שעל פי החשד הן תועדו מרימות ילדים בכוח, מטיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ואף משליכות לעברם חפצים.

במסגרת החקירה ביצעו השוטרים שורה של פעולות חקירה, לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים. מהחומרים שנאספו עלה, לפי החשד, כי התרחשו בגן כמה אירועי אלימות כלפי פעוטות. בין היתר, נחשדו הסייעות כאמור בהרמת פעוטות בכוח ובהטחתם לרצפה, במשיכה באוזניהם ובהשלכת חפצים לעברם.

במסגרת החקירה ביצעו השוטרים שורה של פעולות חקירה, לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים. מהחומרים שנאספו עלה, לפי החשד, כי התרחשו בגן כמה אירועי אלימות כלפי פעוטות. בין היתר, נחשדו הסייעות כאמור בהרמת פעוטות בכוח ובהטחתם לרצפה, במשיכה באוזניהם ובהשלכת חפצים לעברם.

במסגרת החקירה ביצעו השוטרים שורה של פעולות חקירה, לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים. מהחומרים שנאספו עלה, לפי החשד, כי התרחשו בגן כמה אירועי אלימות כלפי פעוטות. בין היתר, נחשדו הסייעות כאמור בהרמת פעוטות בכוח ובהטחתם לרצפה, במשיכה באוזניהם ובהשלכת חפצים לעברם.