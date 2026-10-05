שלוש סייעות בגן ילדים בשרון נעצרו בחשד להתעללות ואלימות כלפי פעוטות, לאחר שעל פי החשד הן תועדו מרימות ילדים בכוח, מטיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ואף משליכות לעברם חפצים.
החקירה נפתחה בתחנת כפר סבא לאחר שפעוט כבן 11 חודשים הובא לקבלת טיפול רפואי בבית החולים מאיר בעיר, כשהוא סובל מחבלה באוזנו. בעקבות הדיווח פתחו חוקרי התחנה בחקירה סמויה בחשד לפגיעה בפעוטות בגן.
במסגרת החקירה ביצעו השוטרים שורה של פעולות חקירה, לרבות שימוש באמצעים טכנולוגיים. מהחומרים שנאספו עלה, לפי החשד, כי התרחשו בגן כמה אירועי אלימות כלפי פעוטות. בין היתר, נחשדו הסייעות כאמור בהרמת פעוטות בכוח ובהטחתם לרצפה, במשיכה באוזניהם ובהשלכת חפצים לעברם.
עם התקדמות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית עצרו שוטרי תחנת כפר סבא שלוש סייעות העובדות בגן, תושבות רעננה בשנות ה-30 וה-50 לחייהן. הן יובאו הבוקר לבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרן בהתאם לצורכי החקירה.