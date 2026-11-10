פרקליטות מחוז חיפה הגישה אתמול לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד חוליית פרוטקשן של ארגון הפשע בכרי, בגין עבירות סחיטה וירי לעבר ביתו של איש עסקים. כך נמסר מהמשטרה, שציינה כי שניים מאנשי ארגון הפשע נורו על-ידי שוטרים במהלך ניסיון מעצרם. לפי האישום, שניים מהנאשמים ירו עשרות כדורים לעבר ביתו של איש העסקים כשילדיו בפנים, נורו על-ידי שוטרים שזיהו את הירי, נמלטו - בעוד הנאשם השלישי נסע בעקבות הניידות ופגע באחת מהן.

כלי הנשק שאותרו בעת המעצר ( צילום: דוברות המשטרה )





לפי המשטרה, בתחילת החודש שעבר התקבלו דיווחים כי איש עסקים מהצפון נסחט על-ידי אלמוני, שדרש ממנו תשלום פרוטקשן של 400 אלף שקלים - תוך איומים לפגוע בו אם לא יעמוד בתשלום. "זמן קצר לאחר הדרישה הראשונה נורו יריות לעבר ביתו ותחנת דלק בבעלותו באחד מיישובי הגליל, ולאחר מכן קיבל שיחה נוספת שבה הודיעו לו שחובו עלה למיליון שקלים ואם לא ישלם - יירו ברגליו ויפוצצו את תחנת הדלק שלו", וכן יפגעו בבניין שבו מתגורר דודו, נמסר.

המשטרה ומג"ב פתחו בחקירה, וב-8 באוקטובר זיהו שוטרים חשודים יורים עשרות כדורים מתוך רכב לעבר ביתו של איש העסקים - בעת שילדיו בפנים. "השוטרים חתרו למגע והגיבו באש לעבר הרכב שהצליח להימלט לשטח פתוח בקרבת מקום. בסריקות אותר הרכב ובתוכו אקדח, נשק מסוג M16 וראיות נוספות", צוין.

לפי הפרקליטות, במהלך האירוע שניים מהנאשמים הגיעו לבית רעולי פנים ובכפפות, ואחד מהם ירה לפחות 48 כדורים לעבר הבית, תוך החלפת שלוש מחסניות. באותה עת שהו בבית איש העסקים, אשתו ושלושת ילדיו. הכדורים חדרו לסלון, למטבח ולחדר השינה.

גלריה רכבם של הנאשמים ( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

מהמשטרה נמסר עוד כי "כעבור כמה שעות, עם יציאתם של היורים ממקום המסתור, הם נעצרו בדרכם לנצרת ועל גופם אותרו פגיעות מירי השוטרים. בתוך כך נעצר אדם נוסף שהשתתף בפעילות הירי, שתפקידו היה לפתוח ציר ליורים ובמנוסתו פגע בניידת משטרה שחסמה את נתיב בריחתם.

"אתמול, עם סיום שלב החקירה, הגישה פרקליטות מחוז חיפה באמצעות עו"ד מיכל אפלבוים כתב אישום לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים של שלושת הנאשמים - תושבי נצרת כרם אבו דבאי (18), מוחמד פאהום (23) ונער בן 17 - בעבירות של ירי, סחיטה באיומים, הובלת נשק, נהיגה פוחזת ועבירות נוספות, כל אחד על פי חלקו באירוע.

אחד מהנאשמים לאחר מעצרו ( צילום: דוברות המשטרה )

מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, מסר: "האירוע הזה מגלם בצורה המדויקת ביותר את המדיניות ההתקפית של מחוז צפון: חוליית פרוטקשן של ארגון בכרי הגיעה לירות על בית - ויצאה ממנו כשהיא פגועה מירי שוטרים, אזוקה ומאחורי סורג ובריח. מתחילת השנה סיכלו שוטרי המחוז ולוחמי מג"ב 49 אירועים שבהם נעצרו חוליות וחמושים 'על חם' עם כלי הנשק ביד, רגע לפני או תוך כדי ביצוע הפשע. בחלק מהמקרים השוטרים לא היססו, חתרו למגע תחת אש ונטרלו את החמושים בירי חי.