פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) כתב אישום נגד טארק אלעביד (31) מכסייפה, שמכר כלי רכב גנובים תוך הצגתם כחוקיים - ואז גנב אותם בחזרה והעבירם לשטחי הרשות הפלסטינית. כתב האישום מייחס לו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות כאדם אחר, שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, גניבת רכב, זיוף מסמך הקשור לרכב, שינוי זהות של רכב וסחר ברכב גנוב.
על פי האישום, שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי עו"ד גיורא חזן מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי אלעביד השיג כלי רכב גנובים, איתר כלי רכב זהים המוצעים למכירה, ביצע העברת בעלות כוזבת על הרכבים החוקיים באמצעות מסמכים מזויפים והתחזות, התאים את פרטי כלי הרכב הגנוב לפרטי הרכב החוקי - ומכר את הרכב לצדדים שלישיים. לאחר השלמת העסקה, ועל פי הנטען, דאג אלעביד לגנוב את הרכב שנמכר ולהעבירו לשטחי הרשות הפלסטינית, במטרה להפיק רווח כספי נוסף ולמנוע את גילוי התרמית.
על פי האישום הראשון, הנאשם זייף או השיג תעודת זהות מזויפת הנושאת את פרטיו של אדם אחר ותמונתו שלו, ובאמצעותה, לצד מסמכים מזויפים נוספים, ביצע העברת בעלות כוזבת על רכב טויוטה קורולה שנמכר באחד האתרים באינטרנט. לאחר מכן, כך נטען, זייף את פרטי הזיהוי של רכב גנוב כך שיתאימו לרכב המקורי, פרסם אותו למכירה בפייסבוק, הציג עצמו כבעליו החוקי ומכר אותו לשני אחים מלוד תמורת 78,500 שקלים במזומן. בהמשך, כך על פי כתב האישום, שלח אדם נוסף לגנוב את הרכב באמצעות מכשיר איתור (GPS) שהותקן בו מראש ולהעבירו לשטחי הרשות הפלסטינית. הרכב אותר במחסום מיתר.
על פי האישום השני, נקט הנאשם באותה שיטה גם ביחס לרכב מסוג ג'יפ רנגלר. על פי הנטען, הוא העביר במרמה את הבעלות ברכב מבעליו לאדם אחר, ובהמשך על שמו שלו, ללא ידיעת בעלי הרכב או הסכמתם. התוכנית לא הושלמה לאחר שבעל הרכב החוקי גילה את העברת הבעלות והגיש תלונה למשטרה.