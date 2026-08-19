פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) כתב אישום נגד טארק אלעביד (31) מכסייפה, שמכר כלי רכב גנובים תוך הצגתם כחוקיים - ואז גנב אותם בחזרה והעבירם לשטחי הרשות הפלסטינית. כתב האישום מייחס לו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות כאדם אחר, שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, גניבת רכב, זיוף מסמך הקשור לרכב, שינוי זהות של רכב וסחר ברכב גנוב.

פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) כתב אישום נגד טארק אלעביד (31) מכסייפה, שמכר כלי רכב גנובים תוך הצגתם כחוקיים - ואז גנב אותם בחזרה והעבירם לשטחי הרשות הפלסטינית. כתב האישום מייחס לו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות כאדם אחר, שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, גניבת רכב, זיוף מסמך הקשור לרכב, שינוי זהות של רכב וסחר ברכב גנוב.

פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) כתב אישום נגד טארק אלעביד (31) מכסייפה, שמכר כלי רכב גנובים תוך הצגתם כחוקיים - ואז גנב אותם בחזרה והעבירם לשטחי הרשות הפלסטינית. כתב האישום מייחס לו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות כאדם אחר, שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות, גניבת רכב, זיוף מסמך הקשור לרכב, שינוי זהות של רכב וסחר ברכב גנוב.

על פי האישום, שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי עו"ד גיורא חזן מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי אלעביד השיג כלי רכב גנובים, איתר כלי רכב זהים המוצעים למכירה, ביצע העברת בעלות כוזבת על הרכבים החוקיים באמצעות מסמכים מזויפים והתחזות, התאים את פרטי כלי הרכב הגנוב לפרטי הרכב החוקי - ומכר את הרכב לצדדים שלישיים. לאחר השלמת העסקה, ועל פי הנטען, דאג אלעביד לגנוב את הרכב שנמכר ולהעבירו לשטחי הרשות הפלסטינית, במטרה להפיק רווח כספי נוסף ולמנוע את גילוי התרמית.

על פי האישום, שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי עו"ד גיורא חזן מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי אלעביד השיג כלי רכב גנובים, איתר כלי רכב זהים המוצעים למכירה, ביצע העברת בעלות כוזבת על הרכבים החוקיים באמצעות מסמכים מזויפים והתחזות, התאים את פרטי כלי הרכב הגנוב לפרטי הרכב החוקי - ומכר את הרכב לצדדים שלישיים. לאחר השלמת העסקה, ועל פי הנטען, דאג אלעביד לגנוב את הרכב שנמכר ולהעבירו לשטחי הרשות הפלסטינית, במטרה להפיק רווח כספי נוסף ולמנוע את גילוי התרמית.

על פי האישום, שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע על ידי עו"ד גיורא חזן מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי אלעביד השיג כלי רכב גנובים, איתר כלי רכב זהים המוצעים למכירה, ביצע העברת בעלות כוזבת על הרכבים החוקיים באמצעות מסמכים מזויפים והתחזות, התאים את פרטי כלי הרכב הגנוב לפרטי הרכב החוקי - ומכר את הרכב לצדדים שלישיים. לאחר השלמת העסקה, ועל פי הנטען, דאג אלעביד לגנוב את הרכב שנמכר ולהעבירו לשטחי הרשות הפלסטינית, במטרה להפיק רווח כספי נוסף ולמנוע את גילוי התרמית.