שני רוקחים שהועסקו על ידי משרד הביטחון נעצרו בחשד שסחרו בשוק השחור בעשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילים. כך מסרו היום (שני) בהודעה משותפת המשטרה, משרד הביטחון וצה"ל. חשודים נוספים עוכבו ונחקרים ביחידות השונות.
במהלך החודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה על-ידי ימ"ר ארזים (אח"מ) במלמ"ב שבמשרד הביטחון ויחידת מרחב דן של המשטרה הצבאית החוקרת, בליווי אגף האכיפה במשרד הבריאות. במרכז החקירה חשדות נגד שני רוקחים ותיקים, רוקחת אחראית במחנה גלילות ורוקח נוסף, שהועסקו כספקים חיצוניים ע"י משרד הביטחון.
חומרי החקירה העלו את החשד כי הרוקחים נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי ב"שוק השחור" - תוך שהם גורפים לכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים.
עם הפיכתה של החקירה לגלויה, נעצרו שני הרוקחים במחנה גלילות והובאו לחקירה בימ"ר ארזים בחשד לעבירות של גניבה בידי מורשה, קבלת דבר בנסיבות מחמירות, מעשי פזיזות ורשלנות ועבירות נוספות על פי פקודת הרוקחים.
בהמשך יבקשו להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בתל אביב. במקביל, עוכבו לחקירה חשודים נוספים. במשטרה הצבאית החוקרת נחקרים מעורבים נוספים בפרשה בחשד לעבירות גניבה בידי מורשה וסיוע בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, וכן עבירות נוספות המשויכות לפרשה. עניינם מלווה על ידי התביעה הצבאית.
משרד הביטחון, צה"ל והמשטרה הדגישו כי "סחר בתרופות שאינן ניתנות לשימוש ללא מרשם רפואי ודורשות בדיקות נלוות בטרם נטילתן, מהווה סכנה לבריאות הציבור".