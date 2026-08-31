שני רוקחים שהועסקו על ידי משרד הביטחון נעצרו בחשד שסחרו בשוק השחור בעשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילים. כך מסרו היום (שני) בהודעה משותפת המשטרה, משרד הביטחון וצה"ל. חשודים נוספים עוכבו ונחקרים ביחידות השונות.

שני רוקחים שהועסקו על ידי משרד הביטחון נעצרו בחשד שסחרו בשוק השחור בעשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילים. כך מסרו היום (שני) בהודעה משותפת המשטרה, משרד הביטחון וצה"ל. חשודים נוספים עוכבו ונחקרים ביחידות השונות.

שני רוקחים שהועסקו על ידי משרד הביטחון נעצרו בחשד שסחרו בשוק השחור בעשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילים. כך מסרו היום (שני) בהודעה משותפת המשטרה, משרד הביטחון וצה"ל. חשודים נוספים עוכבו ונחקרים ביחידות השונות.

במהלך החודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה על-ידי ימ"ר ארזים (אח"מ) במלמ"ב שבמשרד הביטחון ויחידת מרחב דן של המשטרה הצבאית החוקרת, בליווי אגף האכיפה במשרד הבריאות. במרכז החקירה חשדות נגד שני רוקחים ותיקים, רוקחת אחראית במחנה גלילות ורוקח נוסף, שהועסקו כספקים חיצוניים ע"י משרד הביטחון.

במהלך החודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה על-ידי ימ"ר ארזים (אח"מ) במלמ"ב שבמשרד הביטחון ויחידת מרחב דן של המשטרה הצבאית החוקרת, בליווי אגף האכיפה במשרד הבריאות. במרכז החקירה חשדות נגד שני רוקחים ותיקים, רוקחת אחראית במחנה גלילות ורוקח נוסף, שהועסקו כספקים חיצוניים ע"י משרד הביטחון.

במהלך החודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה על-ידי ימ"ר ארזים (אח"מ) במלמ"ב שבמשרד הביטחון ויחידת מרחב דן של המשטרה הצבאית החוקרת, בליווי אגף האכיפה במשרד הבריאות. במרכז החקירה חשדות נגד שני רוקחים ותיקים, רוקחת אחראית במחנה גלילות ורוקח נוסף, שהועסקו כספקים חיצוניים ע"י משרד הביטחון.

חומרי החקירה העלו את החשד כי הרוקחים נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי ב"שוק השחור" - תוך שהם גורפים לכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים.

חומרי החקירה העלו את החשד כי הרוקחים נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי ב"שוק השחור" - תוך שהם גורפים לכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים.

חומרי החקירה העלו את החשד כי הרוקחים נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי ב"שוק השחור" - תוך שהם גורפים לכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים.