בתלונה נטען כי הצוותים הרפואיים נדרשו לטפל בעצירים כשהם אזוקים ומכוסי עיניים, וכי הוטלו הגבלות על העברתם לבתי חולים אזרחיים. לפי הקרן, לפחות 29 עצירים מתו במתקן עד נובמבר 2025 בעקבות אלימות פיזית או הזנחה רפואית.

בתלונה נטען כי הצוותים הרפואיים נדרשו לטפל בעצירים כשהם אזוקים ומכוסי עיניים, וכי הוטלו הגבלות על העברתם לבתי חולים אזרחיים. לפי הקרן, לפחות 29 עצירים מתו במתקן עד נובמבר 2025 בעקבות אלימות פיזית או הזנחה רפואית.

בתלונה נטען כי הצוותים הרפואיים נדרשו לטפל בעצירים כשהם אזוקים ומכוסי עיניים, וכי הוטלו הגבלות על העברתם לבתי חולים אזרחיים. לפי הקרן, לפחות 29 עצירים מתו במתקן עד נובמבר 2025 בעקבות אלימות פיזית או הזנחה רפואית.

התלונה מאשימה את ה"מעורבים" בפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ומעשי רצח עם. בין השמות שצוינו בתלונה: נשיא ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי, והמנכ"לית לאה ופנר. מדובר בטענות שהועלו בתלונה, ולא בקביעות שיפוטיות.

התלונה מאשימה את ה"מעורבים" בפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ומעשי רצח עם. בין השמות שצוינו בתלונה: נשיא ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי, והמנכ"לית לאה ופנר. מדובר בטענות שהועלו בתלונה, ולא בקביעות שיפוטיות.

התלונה מאשימה את ה"מעורבים" בפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ומעשי רצח עם. בין השמות שצוינו בתלונה: נשיא ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי, והמנכ"לית לאה ופנר. מדובר בטענות שהועלו בתלונה, ולא בקביעות שיפוטיות.

גורמים ישראלים הגדירו בעבר את פעילות הקרן כחלק ממערכה משפטית ותודעתית נגד ישראל, שנועדה להרתיע חיילי צה"ל מנסיעות לחו"ל ולהפעיל לחץ בינלאומי. בישראל נטען כי רבים מהחומרים שמפרסם הארגון מבוססים על פרסומים גלויים ברשתות החברתיות ומוצגים באופן מגמתי.

גורמים ישראלים הגדירו בעבר את פעילות הקרן כחלק ממערכה משפטית ותודעתית נגד ישראל, שנועדה להרתיע חיילי צה"ל מנסיעות לחו"ל ולהפעיל לחץ בינלאומי. בישראל נטען כי רבים מהחומרים שמפרסם הארגון מבוססים על פרסומים גלויים ברשתות החברתיות ומוצגים באופן מגמתי.

גורמים ישראלים הגדירו בעבר את פעילות הקרן כחלק ממערכה משפטית ותודעתית נגד ישראל, שנועדה להרתיע חיילי צה"ל מנסיעות לחו"ל ולהפעיל לחץ בינלאומי. בישראל נטען כי רבים מהחומרים שמפרסם הארגון מבוססים על פרסומים גלויים ברשתות החברתיות ומוצגים באופן מגמתי.