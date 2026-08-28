הביקור המסתורי של ראש ה-CIA ג'ון רטקליף במוסקבה באמצע השבוע ממשיך להעסיק את התקשורת האמריקנית - וב"וושינגטון פוסט" מדווחים כי לאותו מפגש חריג עם בכיר המודיעין הרוסי קדם מידע מודיעיני שלפיו נשיא רוסיה ולדימיר פוטין רואה את ארה"ב מוחלשת בשל המלחמה עם איראן, שנפתחה לפני חצי שנה בדיוק.

לפי אותו דוח מודיעיני אמריקני, ולפי שני גורמים שמעורים בנושא, רוסיה מאמינה שבעקבות המצב של וושינגטון, יש לה הזדמנות להסלים את הפעולות נגד האינטרסים האמריקנים ובעלות בריתה באירופה.

גלריה ג'ון רטקליף ( צילום: REUTERS/Evan Vucci )

פרטי השיחות של רטקליף עם עמיתו הרוסי סרגיי נרישקין נותרו חסויות, אך אחד הגורמים אמר ל"פוסט" כי ראש ה-CIA הזהיר את מוסקבה מפני החרפת מלחמתה נגד אוקראינה, בטענה כי צעד שכזה יתנקם בה. נרישקין מצדו אמר כי לא היה "שום דבר יוצא דופן" באותן שיחות.

רטקליף טס למוסקבה ביום שלישי, הביקור הידוע הראשון שם של ראש CIA מאז שלהי שנת 2021, אז ראש המודיעין של הנשיא דאז ג'ו ביידן, וויליאם ברנס, ניסה להניא את הקרמלין מפלישה לאוקראינה. ניסיונות אלה כידוע לא צלחו, וכעבור כמה חודשים החלה מלחמת רוסיה-אוקראינה, שנמשכת עד ימים אלה ממש.

המידע המודיעיני שמצביע על כך שפוטין רואה את ארה"ב כמוחלשת עקב המלחמה עם איראן מגיע בעקבות שלל דיווחים על ירידה במוכנות הכוחות ומחסור בתחמושת כתוצאה מהמערכה הממושכת נגד טהרן. מלאי הנשק הצבאי של ארה"ב התרוקן בצורה דרמטית. המחסור בנשק הדאיג את בעלות בריתה באסיה, ומעלה שאלות לגבי יכולתה של וושינגטון להרתיע עימות פוטנציאלי עם סין.

לפי גורמים שמעורים בפרטי הביקור החשאי, נסיעתו של רטקליף למוסקבה הייתה "פחות קשורה לפוטין, שנקלע לפינה", משום שצבאו נכשל בשבירת הקיפאון בשדה הקרב באוקראינה "ויותר משום שרוסיה מעריכה שאנחנו חלשים ואיננו יכולים להתערב". רטקליף אמר לגורמים רוסיים שעימם נפגש, כי אם פוטין יסלים את המלחמה באוקראינה, הדבר ידחוף את טראמפ לכיוונו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי.

אפילו בכירי הבית הלבן נותרו בעלטה

הביקור של רטקליף לרוסיה היה כה רגיש, לפי "וול סטריט ג'ורנל, שאפילו כמה בכירים בבית הלבן לא ידעו על הנסיעה מראש. גורמים אמריקניים אמרו כי הנשיא טראמפ שלח אותו באופן אישי למוסקבה, ודאג לכך שכמה מיועציו ואנשי ממשלו הבכירים לא יעודכנו על כך מראש.

לא מודאג? טראמפ ( צילום: Andrew Harnik/Getty Images )

במהלך החודשים האחרונים, מוסקבה הסלימה את התקפותיה על אוקראינה, הגבירה את התמיכה במשטר האיראני והתנגדה לניסיונות אמריקניים לשפר את הקשרים הכלכליים. מסעו הסודי של רטקליף, שכלל טיסה למוסקבה במטוס תובלה צבאי אמריקאי לא מסומן מדגם C-17 מלטביה, עורר סקרנות רבה במערב - וגרם גם לגורמים אירופיים לנסות ולקבל עליו מידע.

שני גורמים אירופיים אמרו, לאחר שקיבל תדרוך, כי ראש ה-CIA הבהיר לעמיתיו הרוסיים בפגישה כי ארה"ב נותרה מחויבת לסעיף 5 של נאט"ו, הקובע כי התקפה על חברה אחת בברית הצבאית נחשבת להתקפה על כולן.