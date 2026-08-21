נמל התעופה בן גוריון עלה לראש הטבלה ברשימת נמלי התעופה הסובלים מהשיבושים החמורים ביותר בעולם. כך לפי אתר ניטור פעילות התעופה העולמית Flightradar24, עם ציון מקסימלי של 5.0, גם בנחיתות וגם בהמראות. מדד השיבושים של האתר נע בין 0 ל-5, והוא משקלל את מספר הטיסות שהתעכבו, משך העיכוב הממוצע ומספר הביטולים, כשכבר ציון של 3.5 ומעלה מעיד על שיבושים משמעותיים. המשמעות של 5.0 אינה בהכרח שכל הטיסות מבוטלות או מתעכבות, אלא שרמת השיבוש המשוקללת נמצאת כעת בקצה העליון. בתוך כך, לאחר הכאוס ששרר בנתב"ג אתמול, חלק מהטיסות מעודכנות בלפחות שעתיים איחור, כאשר חלק מהנוסעים ממתינים בשדה עוד מאתמול.