ראש הביון הפנימי בבריטניה חשף היום (שלישי) כי בשנה האחרונה נעצרו יותר מ-50 מעורבים בפעילות טרור בחסות איראן. בנאומו השנתי, התריע סר קן מקאלום מפני מיקור חוץ של אלימות למליציות פליליות, ומפני טרוריסטים המנצלים בינה מלאכותית לייצור נשק ביולוגי.

גלריה סר קן מקאלום. "מבקש להביע סולידריות עם היהודים בבריטניה" ( צילום: Jonathan Brady-WPA Pool/Getty Images )

איראן מנסה "להרחיב מערכה היברידית" כדי לתקוף את בריטניה, כולל קהילות יהודיות במנצ'סטר. כך אמר היום ראש ה-MI5 (השב"כ הבריטי). בנאום הערכת האיומים השנתי שלו במטה סוכנות הביון בלונדון, פירט כיצד המדינה נאבקת מול מדינות כמו איראן ורוסיה בעיצומו של "עידן חדש של ביטחון לאומי", שאותו השווה לשינוי העולמי שלאחר פיגועי 11 בספטמבר.

מקאלום הסביר כי בעוד שרוסיה נותרה "התוקפנית מספר אחת", איראן היא "המדינה השנייה שלהוטה לבצע אלימות בבריטניה". הוא ציין כי הוא מתריע על כך כבר מאז 2022. "היום אנחנו ממשיכים לראות את הכוונות האיראניות המוכרות, שימוש בשליחים פליליים כדי לאיים על אנשי אופוזיציה, גופי תקשורת איראניים ואתרים ישראליים", הוסיף.

"שנת 2026 ראתה גם את האיראנים, בדומה לרוסים, מנסים להרחיב את המערכה ההיברידית שלהם", המשיך ראש ה-MI5. "במהלך 12 החודשים האחרונים, הפעולות שלנו הקשורות לאיראן הובילו ליותר מ-50 מעצרים בבריטניה. למרבה הצער, חלק ניכר מהתוקפנות כוון נגד קהילות יהודיות בבריטניה, עמן אני מבקש להביע סולידריות. לאחרונה, שני אזרחים איראנים הואשמו בעבירות טרור בעקבות מזימה שכוונה נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר".

הפגנה פרו פלסטינית בבריטניה ( צילום: JUSTIN TALLIS / AFP )

מקאלום התייחס גם לאירועי החודשים האחרונים, וציין כי "האביב הביא עמו גל של אירועי הצתה וחבלה שכוונו נגד קהילות יהודיות בבריטניה ובמדינות אירופיות אחרות. קבוצה המכנה עצמה 'התנועה האיסלאמית של חברי הימין' לקחה אחריות על המעשים המעוררי גועל, שכללו פגיעה באמבולנסים, בתי כנסת ועסקים. מאחורי חזית זו ישבו אנשי משמרות המהפכה".

כעת, הוסיף מקאלום, "שני הגופים מוגדרים ארגוני טרור, מה שמעניק לנו סמכויות מוגברות לשבש את פעילותם ולהעמידם לדין". הוא הבהיר כי "אלו שיבקשו לזרוע הרס ברחובות בריטניה, בין אם מדובר בבריונים שכירים או בפטרונים שלהם מעבר לים, ייתקלו בתגובה נחרצת".

ראש הביון הפנימי הצביע על מגוון סוגי טרור שעימם מתמודדת בריטניה, "בין אם איסלאמיסטי, ימין קיצוני, שמאל קיצוני או כזה הקשור לצפון אירלנד". הוא הוסיף כי ישנם מאמצים נחושים ששחקו את כוחה של המדינה האיסלאמית, אך אל-קאעידה ודאעש ממשיכים להכווין ולתת השראה למתקפות. "ה-MI5 עדיין נאלץ להגיב לניסיונות לבצע פיגועי ראווה רבי נפגעים בבריטניה. שלושה קיצונים איסלאמיסטים הורשעו בפברואר בתכנון להשתמש בנשק אוטומטי נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר", ציין.

בנוסף, חשף מקאלום כי ה-MI5 מקדיש כעת יותר זמן ל"איומי מדינה" מאשר בתקופת המלחמה הקרה, והביע דאגה מניצול בינה מלאכותית (AI) בידי טרוריסטים. הבינה המלאכותית "מעצימה את מאבק הסייבר", משמשת ל"ייצור תעמולה וחומרי הקצנה", ומאפשרת שיפור איסוף מודיעין, שיגור מתקפות רחפנים ואף ייצור נשק ביולוגי. "סיכון אחד, וזה אינו הביטוי היחיד, הוא שהבינה המלאכותית עלולה לאפשר לידע מסוכן להגיע לידיים של אנשים שהיית מעדיף שלא יחזיקו בו", אמר, וציין כי בני האדם מעולם לא התמודדו עם אויב "חכם מאיתנו".

בשבוע שעבר הופיע שני אזרחים איראנים בבית המשפט באשמת מזימה לתקוף חברים בקהילה החרדית בסלפורד. רחמן סאלחי (34) מסלפורד וסלאם אחמדיאן (36) מליברפול מואשמים ב"הכנה לביצוע מעשה טרור או סיוע לאחר בביצוע מעשה טרור" בערב יום הכיפורים בחודש שעבר.

השניים נעצרו ב-20 בספטמבר ברחוב ניוטון שברובע הצפוני של מנצ'סטר, בעת שאלפי יהודים בריטים התכוננו לחג. התובעים טוענים כי הם ביצעו "סיור עוין נגד הקהילה היהודית במנצ'סטר, תוך זיהוי יעדים פוטנציאליים כמו המוזיאון היהודי ובית הכנסת היטון פארק". התביעה טוענת כי השניים תכננו להשתמש ב"מטען חבלה מאולתר"