של מפגינים חרדים, הנהלת בית הקפה מודיעה היום (חמישי) על סגירתו בשבתות, החל מהשבת הקרובה. "ההחלטה התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, מתוך רצון למנוע ולהנמיך את הלבות ולהשיב את השקט לבית הקפה", נמסר.

של מפגינים חרדים, הנהלת בית הקפה מודיעה היום (חמישי) על סגירתו בשבתות, החל מהשבת הקרובה. "ההחלטה התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, מתוך רצון למנוע ולהנמיך את הלבות ולהשיב את השקט לבית הקפה", נמסר.