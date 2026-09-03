לאחר כחודשיים בהם קפה בסמטה הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, הנהלת בית הקפה מודיעה היום (חמישי) על סגירתו בשבתות, החל מהשבת הקרובה. "ההחלטה התקבלה בתום התלבטות ממושכת ולב כבד, מתוך רצון למנוע ולהנמיך את הלבות ולהשיב את השקט לבית הקפה", נמסר.
קפה בסמטה מנוהל בידי ארגון "יהודים למען ישוע", תנועה של יהודים המאמינים בישוע ורואים עצמם חלק מהעם היהודי. בארגון אומרים כי בהתאם לערכי אמונתם כמזוהים עם היהדות המשיחית, הם מבקשים לפעול מתוך כבוד, הידברות ואהבת האחר - גם מול מי שמתנגד לאמונתם.
אלי בירנבאום, מנכ"ל יהודים למען ישוע, מסר כי "זו החלטה קשה וכואבת שנובעת מתוך אחריות עמוקה ללקוחותינו, לאמונה שלנו ולחברה הישראלית כולה. בית הקפה הפך במהלך החודשים האחרונים למוקד של חיכוך וסכנה, מציאות המנוגדת לזהותנו כיהודים המאמינים בישוע ולאמונתנו באהבת האחר, בכבוד ובקירוב בין אנשים, גם מול מי שמתנגד לנו".
"אנחנו מודים למשטרת ישראל, לעיריית ירושלים ולכל מי שהגיע לתמוך בנו בתקופה הקשה. כעת אנחנו מבקשים להחזיר את קפה בסמטה להיות מה שנועד להיות: מקום רגוע, נעים ופתוח של קפה, תרבות והידברות".
חברי העמותה התכנסו לדון בעתידו של בית הקפה ובאפשרות לסגור אותו בשבתות, אחרי שפתיחתו הציתה מהומות, הביאה לניסיונות פריצה ואף חסימה של דלתות המקום. באחת השבתות אף תועדה אישה תועדה שהגיעה לבית הקפה לפני הפתיחה - ושפכה דבק על מנעול הכניסה. בעקבות זאת פתיחתו התעכבה בכ-40 דקות. בית הקפה, שנפתח רק באביב האחרון, הפך בעל כורחו לסמל למתיחות בין חרדים לחילונים בעיר הבירה, ולזירת מאבק על צביונה של הבירה.