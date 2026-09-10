ימ"ר חוף במשטרה וימ"ר צפון במצ"ח חשפו היום (חמישי) פרשייה חמורה - שבה עלה חשד לסחר בכלי נשק צבאיים - ועצרו שלושה חשודים, בהם חייל המשרת בבסיס שייטת 13 בעתלית. האירוע התרחש שלשום לפנות בוקר, ובו נגנבו שלושה כלי נשק מסוג M16 ישירות מחיילים בבסיס הקומנדו הימי שבעתלית.
שלושת העצורים הועברו לחקירה, ובית הדין הצבאי האריך את מעצר החייל עד ליום רביעי הבא. שני האזרחים שנעצרו הובאו היום בפני בית המשפט השלום בחיפה בבקשה להאריך את מעצרם. בסיום החקירה, הממצאים יועברו לבחינת הפרקליטות.
"משטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה נגד סחר וזליגה של אמצעי לחימה צבאיים לידיים בלתי מורשות - המהווים סכנה ממשית לביטחון הציבור ועלולים לשמש לביצוע עבירות פליליות חמורות", נכתב בהודעת המשטרה.
האירוע התרחש כאמור שלשום לפנות בוקר, ומיד עם היוודע דבר הגנבה נפתחה בדיקה - שהעלתה חשד למעורבות מתוך הבסיס עצמו. חייל המשרת במתחם נעצר לצרכי חקירה, בחשד שהוא זה שעומד מאחורי גנבת כלי הנשק מידיהם של החיילים.