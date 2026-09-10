שלושת העצורים הועברו לחקירה, ובית הדין הצבאי האריך את מעצר החייל עד ליום רביעי הבא. שני האזרחים שנעצרו הובאו היום בפני בית המשפט השלום בחיפה בבקשה להאריך את מעצרם. בסיום החקירה, הממצאים יועברו לבחינת הפרקליטות.

שלושת העצורים הועברו לחקירה, ובית הדין הצבאי האריך את מעצר החייל עד ליום רביעי הבא. שני האזרחים שנעצרו הובאו היום בפני בית המשפט השלום בחיפה בבקשה להאריך את מעצרם. בסיום החקירה, הממצאים יועברו לבחינת הפרקליטות.

שלושת העצורים הועברו לחקירה, ובית הדין הצבאי האריך את מעצר החייל עד ליום רביעי הבא. שני האזרחים שנעצרו הובאו היום בפני בית המשפט השלום בחיפה בבקשה להאריך את מעצרם. בסיום החקירה, הממצאים יועברו לבחינת הפרקליטות.

"משטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה נגד סחר וזליגה של אמצעי לחימה צבאיים לידיים בלתי מורשות - המהווים סכנה ממשית לביטחון הציבור ועלולים לשמש לביצוע עבירות פליליות חמורות", נכתב בהודעת המשטרה.

"משטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה נגד סחר וזליגה של אמצעי לחימה צבאיים לידיים בלתי מורשות - המהווים סכנה ממשית לביטחון הציבור ועלולים לשמש לביצוע עבירות פליליות חמורות", נכתב בהודעת המשטרה.

"משטרת ישראל והמשטרה הצבאית החוקרת ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה נגד סחר וזליגה של אמצעי לחימה צבאיים לידיים בלתי מורשות - המהווים סכנה ממשית לביטחון הציבור ועלולים לשמש לביצוע עבירות פליליות חמורות", נכתב בהודעת המשטרה.