ארה"ב הטילה סנקציות על שמונה חברות להמרת כספים ומטבעות דיגיטליים בקנדה, שלטענת משרד האוצר האמריקני סייעו למשטר האיראני ולמשמרות המהפכה לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות ולהעביר כספים למימון טרור. בין החברות, "Million Exchange", "Amin Exchange" ו-"Farah Exchange", שלפי הרשויות העבירו מאות אלפי דולרים לחשבונות דיגיטליים הקשורים למשמרות המהפכה ולארגוני טרור. במקביל, הודיעה וושינגטון על ניתוק בורסת הקריפטו הבינלאומית "MEXC Global" מהמערכת הפיננסית האמריקנית, לאחר שלטענתה שימשה להעברת לפחות 16 מיליארד דולר בעסקאות בלתי חוקיות הקשורות בין היתר לאיראן, רוסיה וצפון קוריאה.