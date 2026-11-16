על רקע בפרשת "שתילת המידע" מלשכת ראש הממשלה, חברי סיעת רע"מ שלחו מכתב ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שבו דרשו לפתוח חקירה פלילית בחשד לשיבוש הליכי הבחירות. במכתב דרשו הח"כים לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש הסגל שלו עדו נורדן, ו"עובדים נוספים בעבר ובהווה בלשכת ראש הממשלה שהיו בעורבים בהגשת התלונה". כמו כן, הם ביקשו לפתוח חקירה גם נגד מפכ"ל המשטרה דני לוי, ראש השב"כ דוד זיני, "קציני המשטרה המעורבים במעצרים ובחקירות" ו"כל גורם נוסף הקשור במישרין ובעקיפין לניסיון שיבוש הבחירות האמור ולניסיון לפגיעה בדמוקרטיה הישראלית".