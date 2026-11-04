העולם הערבי והאיסלאמי עוקב גם הוא הבוקר (רביעי) אחר תוצאות בחירות האמצע בארה"ב , שהתקיימו על רקע המתיחות האזורית והשאלה האם איראן, ארה"ב והמזרח התיכון הולכים לכיוון של הסלמה, או אולי לכיוון משא ומתן עקיף בסיוע המתווכות.

הכותרת באתר עיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" הקטארי הבוקר היא "הדמוקרטים משתלטים על הקונגרס בגל כחול היסטורי". באתר עיתון "א-שרק אל-אוסט" הסעודי עדכנו בשידור חי על ההתפתחויות, תחת הכותרת: "הדמוקרטים משתלטים על בית הנבחרים והסנאט". באתר עיתון "אל-אחבאר" הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה, הכותרת הייתה: "הדמוקרטים משיבים לידיהם את השליטה בשני בתי הקונגרס במכה אלקטורלית לטראמפ".

גלריה "גל כחול היסטורי". הכותרות ב"אל-ערבי אל-ג'דיד"

התקשורת הערבית עוקבת גם אחר ניצחונו של המועמד הדמוקרטי עבדול אל-סייד, שיהיה למוסלמי הראשון בסנאט. בערוץ "אל-ערבי" הקטארי פרסמו סרטון שעסק בשאלה: "כיצד יתנהל טראמפ מול עבדול מתוקף תפקידו כסנאטור, ולא כמועמד?".

אך זה לא ההישג היחיד שמוזכר בתקשורת הערבית. בערוצים הלבנוניים דווח הבוקר בשמחה גדולה כי "עבאס עלוויה, מועמד דמוקרטי אמריקני ממוצא לבנוני, זכה במושב בסנאט של מישיגן". בערוץ "אל-ג'דיד" הלבנוני נכתב: "לראשונה, אדם ממוצא לבנוני זוכה במושב בסנאט של מישיגן". הערוץ גם שידר ריאיון עם עלוויה, שבמסגרתו אמר על טראמפ: "הוא הבטיח לנו שלום, אך ניצח באמצעות שקרים ובגידה", והוסיף, למרות שחי במישיגן: "זהו כבוד עבורי להיות בן הדרום (דרום לבנון), בן בינת ג'בייל".

איראן היא בין המדינות שעוקבות באדיקות אחר התוצאות בארה"ב, בעיקר בניסיון להבין את השלכותיהן. ראש מערכת המשפט באיראן גולאם חוסיין אג'י מסר הבוקר: "טראמפ הפסיד במלחמה ובפוליטיקה ואנחנו ננחיל לו תבוסות נוספות". יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף כתב ברשת החברתית X: "האמריקנים אמרו 'לא' למלחמה, ואנחנו תומכים במסר הזה. אם ממשלת ארה"ב תבגוד ברצון הציבור שלה כדי לשרת גורמים בינלאומיים המשלמים לה או סוחטים אותה, היא תגלה שה'לא' שלנו מגיע עם סיוט".

הכותרת ב"א-שרק אל-אוסט"

ערוץ איראני המזוהה עם משמרות המהפכה: "לראשונה בהיסטוריה של ארה"ב, פלסטינית זכתה במושב כנציגה ממדינת ניו יורק"

ערוץ "אל-ערבי": "כיצד יתנהל טראמפ מול עבדול מתוקף תפקידו כסנאטור, ולא כמועמד?"

וגם: שמחה בערוצים הלבנוניים

דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני חסן קשקאווי מסר: "התברר שוב כי מטריית התמיכה שמעניק טראמפ מלאה בחורים. כל מי שמסתמך על המטרייה של טראמפ נותר רטוב לחלוטין - החל מהונגריה וברזיל, ועד למועמדים לקונגרס האמריקני שזכו לתמיכתו". ערוץ המזוהה עם משמרות המהפכה פרסם סרטון הלועג לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לצד הכיתוב: "אני מברך את הדמוקרטים על ניצחונם בבחירות אמצע הכהונה, ומצפה לעבוד עימם למען טובתה של אמריקה".

באיראן מציינים היום, ללא כל קשר לבחירות האמריקניות, את יום ה-13 באבאן. מדובר ביום שמוגדר במדינה כ"יום המאבק ביהירות העולמית" ולמעשה מופנה נגד ארה"ב. כך יצא שבבוקר הבחירות האמריקניות, הערוצים האיראניים המזוהים עם המשטר מפרסמים סרטונים ותמונות של שריפת דגלי ארה"ב וישראל וכרזות נגד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו. ההצהרות העוינות שהתפרסמו הבוקר על ידי הבכירים האיראניים, גם אם חלקן נאמרות במסגרת "יום המאבק ביהירות", משתלבות עם האווירה המתוחה האזורית ועם תוצאות הבחירות בארה"ב.

טראמפ והמטרייה, בכותרת של האתר האיראני Press TV

עלי רזא זאכאני, ראש העיר טהרן, צוטט אומר: "ארה"ב וישראל הובסו. התיישרות עם מזימותיה של ארה"ב היא מתן 'הנשמה מלאכותית' לאויב מובס, וסלילת הדרך למתקפה עתידית על איראן. אירופה, כמו גם מדינות באזור שתמכו בארה"ב ואירחו בסיסים צבאיים אמריקניים, חייבות חוב לאומה האיראנית. על האירופים להתנצל בפני האומה האיראנית ולפצות אותה על הנזקים שנגרמו לה".