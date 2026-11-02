מגזין "אטלנטיק" דיווח כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל לחדש את התקיפות באיראן מיד לאחר בחירות האמצע לקונגרס, שייערכו מחר. לפי הדיווח, טראמפ הביע תסכול מהתמשכות המלחמה ומהמחיר הפוליטי שהיא גובה, והחל לבחון את תפקודם של שר ההגנה פיט הגסת' והרמטכ"ל דן קיין, שהיו בין התומכים הנלהבים במערכה. גורמים המקורבים לנשיא טענו כי הגסת' מציג בפניו תמונה אופטימית מדי של המלחמה. בשבוע שעבר הוצגו לטראמפ תוכניות לתקיפות באיראן שיימשכו שעות, ימים או שבועות, בין היתר נגד תשתיות ומתקני גרעין. בבית הלבן הבהירו כי הנשיא נותן אמון מלא בהגסת' ובקיין.