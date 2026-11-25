קונצנזוס הוא מצרך נדיר בפוליטיקה הישראלית. השבוע נמצא אחד, ובמקום הכי לא צפוי. משה גפני ויצחק גולדקנופף מצד אחד, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהצד השני, ושלושתם חתומים על אותה קביעה: בחברה החרדית כמעט אין פגיעות מיניות בנשים.

ההוכחה מופיעה בתרשים מתוך סקר הביטחון האישי של הלמ"ס לשנת 2025, שבודק כמה נשים יהודיות נפגעו מהטרדה מינית, לפי מידת הדתיות שלהן. בעמודות ההטרדה המינית יש חילוניות ויש מסורתיות. לחרדיות אין עמודה. יש להן הערת שוליים: "עקב מיעוט מקרים וטעות דגימה יחסית אין אפשרות להציג את הנתונים". הסקר לא מודד כמה נשים נפגעו. הוא מודד כמה מהן מוכנות לומר את זה לסוקר זר.

בבני ברק עילית שבה גדלתי לא היו שמות לאיברי הגוף. אסור היה לי לכתוב את המילים אהבה, הריון. אבל בבני ברק תחתית קורים לאותם איברים דברים אפלים. ואין שפה לתאר אותם. אין למי. אין למה

ב"1984" של אורוול, המפלגה מוחקת מילים מהשפה עד שהמחשבה האסורה לא יכולה להתנסח. בבני ברק עילית שבה גדלתי לא היו שמות לאיברי הגוף. לא היו תחקירים בעיתונים. אפילו במקווה, הבלנית שואלת "בדקת במקומות הצנועים?" כשכתבתי כעשור ב"יתד נאמן", אסור היה לי לכתוב את המילים אהבה, הריון. אבל בבני ברק תחתית קורים לאותם איברים דברים אפלים. ואין שפה לתאר אותם. אין למי. אין למה.

את זה יודעות החוקרות החרדיות במשטרה. רס"ר מרים עמר חוקרת חרדית סיפרה לי על נערת סמינר שנחקרה על פגיעה מינית חמורה בתוך המשפחה. החוקרת החילונית שאלה מה בדיוק נעשה לה ובאיזה איבר, כי בעבירות מין כל פרט קובע את חומרת העונש. הנערה לא הצליחה לענות. היא לא הכירה את שמות איברי המין. "השפה הזו מבהילה אותה", אמרה לי עמר. "הישירות מכווצת אותה". רק כשעמר הציגה את עצמה כחוקרת חרדית ואמרה לה שאפשר לדבר בקודים, היא סיפרה. ומי שבכל זאת מתלוננת, נחשבת בקהילה ל"מוסרת".

ואת נערת הסמינר הזאת הסקר לא שואל. הוא פונה לנשים מגיל 20, ורק על השנה האחרונה. וגם כשתגיע לגיל 20, מי שלא מצאה מילים מול חוקרת במשטרה לא תמצא אותן מול סוקר זר.

ומי שכן מוצאת מילים, מגלה שהן עולות כסף. נערה "עם סיפור" שורפת את השידוך שלה, ולפעמים גם את השידוכים של אחיותיה. היא נחשבת מחוללת. פגומה. בסמינר גור נשלחה נערה שנפגעה מינית ליועץ "מטעם", וגם הוא פגע בה. בסמינר אחר סילקו נערה שהתלוננה, "שלא תקלקל את הבנות". נערה שנפגעה מאביה סיפרה לי שהרווחה, רב העיר ואשת צוות מהסמינר ישבו איתה יחד, ויחד השתיקו אותה. השתיקה היא לא בחירה. היא חישוב.

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ואם בכל זאת דיברה, היא לא פונה למשטרה. היא פונה לרב. תחקיר של "שומרים" תיעד רב ששאל נפגעת אם הפגיעה קרתה אחרי שקיבלה מחזור, ואם היה לה חלק בה, ואז הציע לה לשים את זה ב"קופסה שחורה" ולשכוח. נפגעת אחרת קיבלה הצעה לתת 200 שקל לצדקה, להתחרט ולשכוח מהכול. אם אחרת, שרופאה גילתה שבתה נאנסה, חזרה בה אחרי שיחה עם הרב והודיעה שלא תתלונן, כי לא קיבלה את אישורו. ומשטרה? זה "חילול השם". בתחקיר שפרסמתי בינואר תיעדתי לשכות רווחה שמסייעות למסמס תלונות. כבר ב-2022, בוועדה לביטחון פנים, אמרה ח"כ מירב בן ארי שמה שייחודי לנפגעות החרדיות "הוא השפה". ארבע שנים אחר כך, הלמ"ס עדיין לא מצליחה לספור.

פעם בכמה שנים, משהו בכל זאת דולף החוצה. רופא חרדי, אב ל-12, נידון ל-31 שנות מאסר על פגיעות מיניות בשתי בנותיו במשך יותר משני עשורים. הרב אליהו גודלבסקי, נידון ל-10 שנות מאסר על עבירות מין בשלוש מבנותיו. המוהל החרדי חיים רחמים נידון ל-19 שנות מאסר על אונס בתו אלישבע מגיל 3. מלכה לייפר, מנהלת בית ספר חרדי לבנות במלבורן, נידונה ל-15 שנות מאסר על אונס תלמידותיה, אחרי שנים שבהן התחמקה בישראל מהסגרה. נגד הסופר חיים ולדר הצטברו עשרות עדויות לכאורה. הוא מת לפני שעמד לדין, וכך גם יהודה משי זהב. אלה לא "מיעוט מקרים". אלה המעטים שהצליחו לטפס מעל החומה.

ומי שעומדים על החומה יודעים בדיוק מה הם עושים. ב-2016 ניגשה פעילה נגד פגיעות מיניות לגפני במזנון הכנסת. הוא השיב שאינו מוכן לדבר על כך. לשכתו מסרה שהמליץ לה לפנות לרבנים, ושאם הרבנים יבקשו סיוע, חברי הכנסת יעשו כל מה שנדרש. אם הרבנים יבקשו, לא אם הנפגעות יבקשו. על מקרי אונס אמר גפני בפאנל: "אין אצלנו כאלה דברים".

נכון, משהו זז. יותר רבנים מצטטים את הפסוק שמשווה אונס לרצח, ויש יותר שיעורי מוגנות. אבל זו טיפה בים. השפה עדיין חסרה, הבושה עדיין שם, המחיר בשידוך עדיין גבוה, והמשפחה והקהילה עדיין לא עומדות מאחוריה

נכון, משהו זז. יותר רבנים מצטטים את הפסוק שמשווה אונס לרצח, ויש יותר שיעורי מוגנות. אבל זו טיפה בים. השפה עדיין חסרה, הבושה עדיין שם, המחיר בשידוך עדיין גבוה, והמשפחה והקהילה עדיין לא עומדות מאחוריה. ובסוף הדרך מחכה לה כל מה שמחכה לכל נפגעת בישראל: חקירה משפילה, תיק שעלול להיסגר, ושנים עד שמישהו יאמין לה.

עכשיו יש למחזיקים בגרון גם טבלה. הם ינופפו בה מעל כל במה: הנה, אפילו המדינה מודה. אנחנו חברת מופת. המדינה שהפקירה את הילדות והילדים החרדים, ואפשרה לאקס טריטוריה מופקרת לצמוח רבע שעה מתל אביב, ממשיכה בהפקרה.