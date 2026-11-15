בית עתיק וייחודי לספר תורה, שנגנב מבית כנסת לפני יותר מ-20 שנה, נתפס במהלך פשיטה על ביתו של עבריין - והושב למשפחתו של בעליו החוקיים. הממצא יקר הערך נמצא במקרה, במסגרת פעילות מעצרים נרחבת של חשודים בסחר באמצעי לחימה, בעקבות מידע שהגיע מסוכן משטרתי.

השבת התיק לספר תורה למשפחה





גלריה חריטת שמות התורמים של ספר התורה ( צילום: דוברות המשטרה )

נגנב לפני 20 שנה ( צילום: דוברות המשטרה )

"בעל ערך רגשי ומסורתי, שלא יסולא בפז". הבית שהושב לבעליו ( צילום: דוברות המשטרה )

על פי מידע שהתקבל, התברר כי הבית הגיע מאיראן, ועל גביו נמצאה הקדשה חרוטה עם שמות התורמים. שוטרי מפלג תפקידים מיוחדים (מת"מ) ביחידה המרכזית של מחוז ירושלים, הבינו כי מדובר בפריט יקר ערך והחלו באיתור בעליו המקוריים.

בתום פעולות האיתור, התברר כי התורם, שגריר ישראל לשעבר בטהרן, שתרם את ספר התורה לבית כנסת בירושלים על שם אביו, הלך לעולמו. השוטרים הצליחו לאתר את בנו, וביום חמישי האחרון הוא זומן למשרדי היחידה המרכזית, שם הושב לידיו הפריט העתיק.

מבדיקת הפרטים עלה צירוף מקרים יוצא דופן, מועד תפיסת הפריט על ידי השוטרים חל בדיוק ביום השנה העברי לפטירתו של סבו המנוח, שלזכרו הוקדש ספר התורה במקור.